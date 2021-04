Etiópia dostane z Únie 53,7 milióna eur na humanitárnu pomoc

Hlavnou prioritou je zabezpečiť pomoc ľuďom, ktorí trpia v dôsledku konfliktu v Tigray.

19. apr 2021 o 14:43 SITA

BRUSEL. Európska únia poskytne najzraniteľnejším obyvateľom Etiópie ďalšiu humanitárnu pomoc vo výške 53,7 milióna eur. Oznámil to v pondelok eurokomisár pre riešenie krízových situácií Janez Lenarčič.

V utorok eurokomisár navštívi Etiópiu, kde ho prijme tamojší vicepremiér Demeke Mekonnen, uviedla ďalej Európska komisia (EK) v tlačovej správe.

Hlavnou prioritou je zabezpečiť prístup k humanitárnej pomoc všetkým, ktorí ju v regióne Tigray potrebujú, uviedol eurokomisár. Vyzval tiež na dodržiavanie zásad medzinárodného humanitárneho práva vrátane povinnosti chrániť civilistov a urýchlene postaviť pred spravodlivosť páchateľov útokov proti civilnému obyvateľstvu. V roku 2020 podľa neho únia na humanitárnu pomoc v Etiópii vynaložila viac ako 63 miliónov eur.



Konflikt v regióne Tigray na severe Etiópie si vyžiadal tisíce životov. Ďalšie desaťtisíce ľudí ušli do susedného Sudánu. Etiópske federálne sily a Ľudový oslobodzovací front Tigray (TPLF) sa dostali do ozbrojených stretov v novembri minulého roka po tom, čo etiópsky premiér Abiy Ahmed, inak držiteľ Nobelovej ceny za mier, obvinil vládu Tigray z útoku na vojenskú základňu. TPLF bol pritom pred nástupom súčasného premiéra do funkcie v roku 2018 dominantnou súčasťou etiópskej vládnej koalície.