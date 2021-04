Reportér ČT: Nebyť predvídavého hasiča, obetí vo Vrběticiach mohli byť desiatky

Kvasnička udalosti vo Vrběticiach aj vyšetrovanie výbuchu sleduje roky.

18. apr 2021 o 15:48 Nina Sobotovičová

Keď reportér Českej televízie JOSEF KVASNIČKA prišiel na miesto krátko po výbuchu, veľa toho s kameramanom nevideli. Počuli však sériu explózií.

Výbuchy vo Vrběticiach V roku 2014 došlo v muničnom sklade v areáli Vrbětice neďaleko česko-slovenských hraníc k dvom mohutným výbuchom.

Prvý z nich zo 16. októbra si vyžiadal dva ľudské životy. V rovnakom areáli došlo v decembri k ďalšiemu výbuchu, ten už sa zaobišiel bez obetí.

České tajné služby a vyšetrovatelia odhalili, že za výbuchmi s najväčšou pravdepodobnosťou stoja ruskí agenti rozviedky GRU.

Podozriví sú tí istí agenti, ktorí otrávili Sergeja Skripaľa v Salisbury.

Sú zo špeciálnej jednotky GRU, ktorá je známa ako jednotka 29155.

GRU má podľa bulharskej prokuratúry na svedomí aj otravu bulharského obchodníka so zbraňami Emiljana Gebreva.

Šesť a pol roka po tragédii, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia, sa Česi v sobotu večer dozvedeli, že za výbuchmi s najväčšou pravdepodobnosťou stoja ruskí agenti z vojenskej rozviedky GRU. Podľa zistení českých tajných služieb a vyšetrovateľov ide o tých istých mužov, ktorí v roku 2018 v britskom Salisbury otrávili novičokom Sergeja Skripaľa, bývalého ruského dvojitého agenta.

České úrady pracujú s motívom, že išlo o sabotáž. Práve v čase, keď sa vo Vrběticiach nachádzala dvojica ruských agentov, sa tam totiž vyskladňovala munícia, ktorú mal nakúpiť významný bulharský obchodník so zbraňami Emilijan Gebrev.

Ten dodával zbrane na Ukrajinu, ktorá bola v tom čase vo vojne s Ruskom. Na Gebreva tiež zaútočili novičokom, na mesiac bol potom v kóme.

„Toto zistenie budeme rozdýchavať dlho,“ vyhlásil o odhalení českých vyšetrovateľov reportér Josef Kvasnička.

K prvému výbuchu vo Vrběticiach došlo 16. októbra 2014. Ako ste sa o explózii dozvedeli vy?

Boli sme s kameramanom služobne v Brne, keď prišla táto informácia. Všetko sme nechali tak a rovno sme sa vydali na to miesto.

Už po príchode sme všade videli policajtov. Samozrejme, tušili sme, že samotný areál pre nás bude nedostupný, no rozhodli sme sa využiť znalosť terénu.

Dostali sme sa preto nad areál, ktorý je inak pomerne skrytý v lese, takže nebolo vidieť, čo sa v ňom priamo deje, no počuli sme explózie.

Už v tej chvíli sme riešili, čo sa tam mohlo stať, koľko munície v tom sklade asi bolo.

Takže už ten prvý z dvojice výbuchov bol v podstate sériou viacerých explózií?

Áno. Práve som si vytlačil scenár svojej reportáže z toho dňa, aby som si tie udalosti osviežil. K najmohutnejšej explózii 16. októbra došlo desať minút pred jedenástou hodinou dopoludnia.

“ K výbuchu došlo v čase, keď boli deti v škole. Pomerne blízko toho muničného areálu je učilište. Spomínam si, ako odtiaľ tie vystrašené decká rýchlo brali preč. Čakali tam v blízkosti školy na autobus. „ Josef Kvasnička

Tento výbuch zachytili rôzne kamery, jedna z nich je napríklad umiestnená na Veľkej Javorine, teda na hraničnom kopci medzi Českom a Slovenskom.

Táto kamera zachytila mohutný oblak dymu, ako keby vybuchla bomba. Oblak bol viditeľný na vzdialenosť 25 kilometrov.

Okamžite sa začali riešiť škody, pretože k výbuchu došlo v čase, keď boli deti v škole. Pomerne blízko muničného areálu je totiž učilište. Spomínam si, ako odtiaľ tie vystrašené decká rýchlo brali preč. Čakali tam v blízkosti školy na autobus.

Mimochodom, je to oblasť, kde dodnes nie je veľmi dobrý signál, takže rodičia do poslednej chvíle presne nevedeli, čo je s ich deťmi. Bolo to dosť emotívne.