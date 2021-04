Japonsko by malo Fukušimu aj naďalej konzultovať s MAAE, tvrdí Kerry

Americký vyslanec uviedol, že nie je vhodné, aby Washington do tohto procesu zasahoval.

18. apr 2021 o 10:40 TASR

TOKIO. Úzka koordinácia Japonska s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) je kľúčová pre zaistenie bezpečnosti pri plánovanom vypustení kontaminovanej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do oceánu.

V nedeľu to v juhokórejskej metropole Soul uviedol americký vyslanec pre otázky klímy John Kerry, ktorého cituje agentúra Jonhap.

Kerry do Soulu pricestoval z Číny

Južná Kórea predtým vyzvala USA na spoluprácu v súvislosti so zabezpečením, aby Japonsko transparentne a rýchlo zdieľalo všetky relevantné informácie o vypúšťaní Fukušimy. Kerry však počas tlačovej konferencie uviedol, že by nebolo vhodné, aby Washington do tohto procesu zasahoval.

"Spojené štáty sú presvedčené, že japonská vláda všetko konzultovala s MAAE a že MAAE nastavila veľmi dôkladný proces," povedal Kerry. "Kľúčová je pokračujúca koordinácia s MAAE, ktorá tento proces monitoruje," dodal bývalý minister zahraničných vecí USA.

Kerry do Soulu pricestoval z Číny, kde absolvoval štvordňové rokovania o posilnení spolupráce a o vyjasnení pozícií v oblasti boja proti globálnemu otepľovaniu. Hlavným rokovacím partnerom Johna Kerryho bol hlavný čínsky klimatický vyjednávač Sie Čen-chua.

Návšteva amerického vyslanca sa koná pred medzinárodným klimatickým summitom, na ktorý americký prezident Biden pozval 40 svetových lídrov vrátane kórejského prezidenta Mun Če-ina. Virtuálny summit sa uskutoční 22.-23. apríla.

Z vody odfiltrovali väčšinu rádioaktívnych izotopov

Japonská vláda schválila v utorok 13. apríla vypustenie viac ako milióna ton upravenej odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima I do oceánu. Plán odsúdili environmentálni aktivisti, ako aj miestni rybári a poľnohospodári, ktorí sa obávajú, že spotrebitelia sa rybám a plodinám z tejto oblasti budú vyhýbať.

Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, jeden z nich, trícium, sa však existujúcimi technológiami nedá odstrániť. Tento rádioaktívny izotop vodíka je podľa odborníkov pre ľudí škodlivý iba vo veľmi vysokých dávkach.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tvrdí, že správne prefiltrovanú vodu možno zriediť s morskou vodou a následne vypustiť do oceánu. Odpadovú vodu by pred vypustením zriedili ešte v elektrárni.