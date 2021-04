Biden: Navaľnyj sa nachádza v absolútne nespravodlivej situácii

Navaľnyj už viac ako dva týždne drží protestnú hladovku.

18. apr 2021 o 8:22 TASR

WASHINGTON. Ruský väznený opozičný politik Alexej Navaľnyj sa podľa amerického prezidenta Joea Bidena nachádza v "absolútne nespravodlivej" situácii.

Biden to uviedol v reakcii na správy, že Navaľnému, ktorý už viac ako dva týždne drží protestnú hladovku, hrozí zlyhanie obličiek aj smrť.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Je to absolútne, absolútne nespravodlivé," povedal Biden v reakcii na otázku o zdravotnom stave Navaľného. "Absolútne nevhodné," dodal.

Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny.

"Jeho stav je skutočne kritický," uviedla Alexandra Zacharovová z Aliancie lekárov, ktorú ruské úrady označujú za organizáciu opozičných aktivistov.

"Videli sme testy, a tie sú veľmi, veľmi zlé," povedala agentúre Reuters. "Má vysokú hladinu draslíka (v krvi) a ďalšie vysoké hodnoty, ktoré naznačujú, že by mu mohli čoskoro zlyhať obličky. To by viedlo k závažnej patológií a mohla by nastať zástava srdca", a to v ktoromkoľvek momente, dodala Zacharovová.

Navaľnyj si v Pokrove odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.

Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.