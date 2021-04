Navaľného stav je podľa lekárov kritický, hrozí mu zlyhanie obličiek aj smrť

Testy naznačujú, že by Navaľnému mohli čoskoro zlyhať obličky.

17. apr 2021 o 22:44 TASR

MOSKVA. Stav väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý už viac ako dva týždne drží protestnú hladovku, je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek.

Uviedli to v sobotu predstavitelia ruskej odborovej organizácie s názvom Aliancia lekárov, ktorých citovala agentúra Reuters.

Navaľnému hrozí zlyhanie obličiek

Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny. K takémuto kroku sa odhodlal prvýkrát v živote.

"Jeho stav je skutočne kritický," uviedla Alexandra Zacharovová z Aliancie lekárov, ktorú ruské úrady označujú za organizáciu opozičných aktivistov. Zacharovová sa odvolávala na výsledky lekárskych testov, ktoré táto odborová organizácia dostala od Navaľného právnikov, pričom dodala, že samotní členovia aliancie opozičného politika nevyšetrili.

"Videli sme testy, a tie sú veľmi, veľmi zlé," povedala agentúre Reuters. "Má vysokú hladinu draslíka (v krvi) a ďalšie vysoké hodnoty, ktoré naznačujú, že by mu mohli čoskoro zlyhať obličky. To by viedlo k závažnej patológií a mohla by nastať zástava srdca", a to v ktoromkoľvek momente, dodala Zacharovová.

Aj Navaľného osobná lekárka Anastasija Vasiľjevová a ďalší lekári požiadali úrady o okamžitý prístup k väznenému politikovi.

"Náš pacient môže kedykoľvek zomrieť.. Smrteľná srdečná arytmia môže nastať kedykoľvek," napísal na Facebooku kardiológ Jaroslav Ašichmin.

Poukázal na Navaľného hodnoty draslíka v krvi a uviedol, že ho treba premiestniť na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Agentúra AFP uvádza, že okamžitú liečbu obvykle vyžaduje hladina draslíka v krvi vyššia ako 6,0 milimolu na liter. U Navaľného je podľa lekárov aktuálne táto hladina 7,1 milimolu na liter.

"Znamená to jednak zhoršenú funkciu obličiek, ale aj to, že kedykoľvek môžu nastať vážne problémy so srdečným rytmom," uviedla na Twitteri Vasiľjevová.

Spolu s ďalšími lekármi apelovala na jeho okamžité vyšetrenie "s prihliadnutím na jeho krvné testy i nedávnu otravu".

Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na Facebooku napísala, že "Alexej umiera" a dodala, že v jeho stave je smrť "otázkou dní".

Povedala tiež, že si znova pripadá ako na palube lietadla, kde Navaľnyj vlani v auguste po otrave skolaboval, ibaže teraz má pocit, že toto lietadlo "pristáva v spomalenom režime". Poukázala aj na to, ako málo Rusov vie, čo sa s Navaľným vo väzení deje, keďže prístup k nemu je obmedzený.

Výzva Putinovi

Približne 80 slávnych spisovateľov, hercov, historikov, novinárov či režisérov vrátane osobností ako Salman Rushdie, J. K. Rowlingová, Jude Law či Benedict Cumberbatch vyzvalo v piatok otvoreným listom ruského prezidenta Vladimira Putina na to, aby Navaľnému zabezpečil neodkladné a náležité lekárske ošetrenie.

Ruské väzenské úrady tvrdia, že politikovi takéto ošetrenie vo väzení ponúkli. Uviedli však, že on trval len na ošetrení lekárom podľa vlastného výberu a tiež mimo priestorov väzenského zariadenia, čo zmietli. Samotný Navaľnyj v piatok uviedol, že sa mu väzenské úrady vyhrážali, že ak s hladovkou neskoncuje, nasadia mu zvieraciu kazajku a budú ho nasilu kŕmiť.

Navaľného prívrženci medzičasom avizovali pripravovanú masovú demonštráciu. Jej dátum chcú oznámiť, až sa na protest prostredníctvom ich webstránky prihlási aspoň 500.000 predpokladaných účastníkov, uvádza AFP a dodáva, že do soboty sa ich zaregistrovalo vyše 440-tisíc.

Podľa Navaľného hovorkyne Jarmyšovej by politikovi mohlo život zachrániť práve takéto veľké zhromaždenie. "Putin reaguje len na masové pouličné protesty," uviedla.

Navaľnyj si v Pokrove odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný.

Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.

Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.