OSN vyzvala Taliansko na spoluprácu s organizáciami pri záchrane migrantov

Taliansko zadržiava záchrannú loď Sea-Watch 3.

16. apr 2021 o 20:24 TASR

MILÁNO. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyzval v piatok Taliansko, aby nerobilo zbytočné obštrukcie mimovládnym organizáciám, ktoré prevádzkujú záchranné plavidlá určené na pomoc migrantom v Stredozemnom mori pokúšajúcim sa nelegálne dostať do Európy. Informovala o tom agentúra AP.

Význam humanitárnych plavidiel

Ako uvádza AP, s príchodom teplejšieho počasia sa totiž očakáva sezónny nárast počtu migrantov ilegálne prepravovaných do Európy na člnoch za pomoci prevádzačov.

"Humanitárne plavidlá vypĺňajú medzeru pri absencii spoločného úsilia EÚ," povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi deň po stretnutí s talianskym premiérom Mariom Draghim a ministrom zahraničných vecí Luigim Di Maiom. V piatok sa stretne aj s pápežom Františkom.

Grandi tvrdí, že v tomto ohľade je "nevyhnutné nájsť rovnováhu". Podľa neho je na jednej strane zrejmé, že zachraňovať ľudí na mori musia aj mimovládne organizácie, no požiadavky na nadmerné opatrenia, ktoré bránia ich úsiliu o záchranu migrujúcich ľudí, podľa neho nie sú na mieste.

"Absolútne nesúhlasím s akýmkoľvek pokusom pokutovať mimovládne organizácie za to, čo robia," skonštatoval.

Zároveň dodal, že neexistujú dôkazy, že by prítomnosť humanitárnych plavidiel povzbudzovala ľudí, aby sa pokúsili ilegálne preplávať cez more, ako to tvrdia kritici záchranárov.

Taliansko zadržiava záchrannú loď Sea-Watch 3

Civilné organizácie často zachraňujú migrantov na mori, hoci ich aktivity vyvolávajú v niektorých krajinách kontroverzie. Záchrancovia často prevážajú migrantov do Talianska. Po tom, čo im úrady povolia zakotviť, ich pre pandémiu koronavírusu umiestnia do karantény.

Taliansko v súčasnosti zadržiava záchrannú loď Sea-Watch 3 nemeckej organizácie Sea-Watch pri pobreží Sicílie.

Záchrannej lodi Alan Kurdi nemeckej humanitárnej organizácie Sea-Eye, ktorú talianske úrady zadržiavajú pri pobreží Sardínie, nedávno povolili odplávať do Španielska, kde sa podrobí bežnej údržbe.