Ako odkaz na Rómea a Júliu menia zákon o znásilnení detí

Francúzsko sa po škandáloch mení.

16. apr 2021 o 17:17 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. Ona nemala ani štrnásť rokov, on bol zrejme dvadsiatnik, presne to nevieme. A predsa ich milostný príbeh patrí medzi najznámejšie príbehy lásky v histórii.

Až do takej miery, že klauzula o Rómeovi a Júlii sa dostala aj do francúzskeho zákona o znásilnení. Ak by žil Rómeo v súčasnom Francúzsku a nie v talianskej Verone 16. storočia, súdili by ho za znásilnenie.

O Rómeovi a Júlii však hovoria zákonodarcovia, ktorí vo štvrtok zákon schválili. „Nechcem posielať do väzenia osemnásťročného mladíka len preto, že mal sex so štrnásť a polročným dievčaťom a ona s tým súhlasila,“ povedal podľa France24 francúzsky minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti.

Doteraz len obťažovanie

Ten predkladal zákon, ktorý automaticky označuje sex s osobou mladšou ako päťnásť rokov za znásilnenie s hrozbou dvadsaťročného väzenia. A práve do tohto zákona sa dostala podmienka, že o znásilnenie nejde, ak je starší z páru starší o päť rokov alebo menej.

Podľa doterajších francúzskych zákonov bol sex s mladšou osobou len zneužívaním. O znásilnenie išlo až vtedy, ak sa dokázalo, že starší človek partnera donútil do pohlavného styku násilím alebo klamstvom.

Vo väčšine vyspelých európskych krajín vrátane Slovenska zákony automaticky počítajú s tým, že dieťa mladšie ako pätnásť rokov si dostatočne neuvedomuje význam a následky sexuálnej aktivity, aby sa o sexe vedelo rozhodovať samo, a vníma sa to ako znásilnenie.

To odteraz začína platiť aj vo Francúzsku.