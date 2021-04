Teherán začal obohacovať urán na 60 percent

Zvýšil tým tlak na rozhovory vo Viedni.

16. apr 2021 o 12:59 SITA

TEHERÁN. Irán začal v piatok obohacovať urán na 60 percent, čo je dosiaľ vôbec najvyššia úroveň Teheránu. Týmto krokom sa snaží vyvinúť tlak na svetové mocnosti, s ktorými v týchto dňoch vedie vo Viedni dialóg o záchrane jadrovej dohody.



Rozhovory o jadrovej dohode však upadli do chaosu po víkendovom útoku v iránskom podzemnom jadrovom stredisku Natanz, o ktorom sa predpokladá, že ho spáchal Izrael. Teherán naň odpovedal oznámením, že bude obohacovať urán až na 60 percent, čo je trojnásobok toho, čo dosahoval kedysi, no stále menej ako 90 percent potrebných na jadrové zbrane.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Iránske zásoby uránu vysoko prekračujú limit jadrovej dohody Čítajte

Cieľom rozhovorov vo Viedni je nájsť spôsob, ako by USA mohli znovu vstúpiť do jadrovej dohody Teheránu so svetovými mocnosťami a dosiahnuť, aby Irán opäť dodržiaval svoje limity.



Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 rozhodol o jednostrannom odstúpení USA od jadrovej dohody s Iránom, v rámci ktorej Teherán súhlasil s obmedzením obohacovania uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. Keď potom USA opätovne uplatnili sankcie a pridali ďalšie, Irán postupne a verejne zrušil limity svojho jadrového programu.