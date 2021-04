Policajt v Chicagu zastrelil chlapca, ktorý dvíhal ruky, ukázal záznam

V meste sa po zverejnení videa konali protesty.

16. apr 2021 o 12:04 ČTK, Patrik Sopóci

Miesto zásahu polície voči Adamovi Toledovi v chicagskej štvrti Little Village. (Zdroj: SITA/AP)

CHICAGO. Polícia z amerického mesta Chicago zverejnila videozáznamy z nedávneho zásahu, pri ktorom prišiel o život 13-ročný chlapec latinskoamerického pôvodu.

Zábery ukazujú, ako Adam Toledo utekal 29. marca pred policajtom, ktorý ho zastrelil, keď podozrivý zastavil a začal dvíhať ruky.

Vo štvrtok večer sa v Chicagu konali menšie protesty. Starostka Lori Lightfootová zverejnené záznamy označila za neznesiteľné a vyzvala ľudí na pokoj.

Chlapec už zdvíhal ruky

Polícia podľa BBC zverejnila dvadsiatku rôznych videí potom, čo ju vedenie Chicaga a rodina zastreleného chlapca vyzvali k transparentnosti.

Medzi materiálmi je aj záznam z kamery na uniforme 34-ročného strážnika Erica Stillmana, ktorý po Toledovi vystrelil.

Agentúra AP označila video za znepokojujúce, pretože ukazuje, že chlapec v momente výstrelu stál na mieste a zdvíhal ruky, pričom nedržal žiadnu zbraň.

"Ukáž mi ruky! Odhoď to!" kričal na zázname policajt, ​​ale prakticky okamžite strieľal. Toledo následne padol na zem a strážnikom sa ho už nepodarilo oživiť.

Polícia uviedla, že chlapec mal pri sebe na začiatku zásahu strelnú zbraň. Nové publikované video z bezpečnostnej kamery naznačuje, že Toledo tesne pred smrťou odhodil akýsi predmet. Stillman následne pri skúmaní miesta činu zasvietil baterkou na pištoľ ležiacu na zemi.

Atmosféra napätia opäť hustne

Dejiskom zásahu bola štvrť Little Village juhozápadne od centra Chicaga, kde podľa denníka The New York Times žijú prevažne ľudia s koreňmi v Latinskej Amerike.

Podľa oficiálnych vyjadrení tam 29. marca nadránom zasahovali dvaja strážnici kvôli nahlásenej streľbe, pričom prenasledovali dvoch podozrivých.

Jedného potom zrazili k zemi, zatiaľ čo Toledo ďalej unikal. Stillman ho podľa AP zastrelil 19 sekúnd po tom, čo vystúpil z policajného auta.

Správy o ďalšom kontroverznom zásahu polície prichádzajú v atmosfére zvyšujúceho sa napätia ohľadom praktík strážcov zákona v Spojených štátoch.

Dôvodom je prebiehajúci súd s bývalým policajtom obžalovaným z vraždy Georga Floyda, ktorého smrť vyvolala masívne protesty.

Debaty na túto tému rozvíril aj nedeľný zákrok polície voči 20-ročnému Dauntemu Wrightovi na predmestí Minneapolisu, ktorý taktiež skončil smrťou podozrivého.

Starostka chápe rozhorčenie obyvateľov

Po zverejnení videa so smrťou Toleda sa v Chicagu na niekoľkých miestach protestovalo, zhromaždenie sa ale podľa všetkého zaobišlo bez stretov s bezpečnostnými zložkami.

Stillman nebol bezprostredne obvinený zo žiadneho prečinu a na dobu interného vyšetrovania dostal platené administratívne voľno.

"Žijeme v meste, ktoré traumatizuje dlhá história policajného násilia," komentovala vývoj starostka Lightfootová.

"Takže aj keď nemáme dosť informácií na to, aby sme boli sudcovia a porotcovia v tejto konkrétnej situácii, je rozhodne pochopiteľné, prečo toľko našich obyvateľov pociťuje nápor rozhorčenia a bolesti," cituje ju AP.

Starostka vyzvala obyvateľov, aby počkali na všetky fakty, než si na Toledovu smrť urobia názor. Zároveň hovorila o tragédii a o tom, že vidieť videá zo zásahu pre ňu bolo bolestivé.

K rozvahe vyzývajú aj Toledovi príbuzní, ktorí vo vyhlásení vyzvali, aby akékoľvek prípadné demonštrácie zostali pokojné.