Útok v USA neprežilo osem ľudí, strelec spáchal samovraždu

Incident sa odohral v objekte firmy Fedex.

16. apr 2021 o 8:26 (aktualizované 16. apr 2021 o 9:42) Patrik Sopóci, TASR, SITA, ČTK

WASHINGTON. V meste Indianapolis v americkom štáte Indiana došlo v noci na piatok k streľbe, ktorá si vyžiadala osem mŕtvych. Informuje o tom agentúra Reuters a denník The New York Times s odvolaním sa na miestnu políciu.

Páchateľ následne spáchal samovraždu. Hospitalizovaní sú najmenej štyria ľudia, vrátane osoby s kritickými zraneniami. Dvoch ďalších ľudí ošetrili na mieste a prepustili.

Streľba sa odohrala v logistickom centre firmy Fedex neďaleko medzinárodného letiska, oznámila polícia vo štvrtok o 23.30 h miestneho času (piatok 05.30 h SELČ) v tlačovej správe, z ktorej cituje miestny denník The Indianapolis Star.

"Po príchode na miesto činu našla polícia osem ľudí so strelnými zraneniami, ktorí boli na mieste vyhlásení za mŕtvych." Niekoľko ďalších osôb bolo prevezených do nemocnice so zraneniami, dodala Cooková.

V depe Fedexu v Indianapolis pracuje viac ako 4500 ľudí a ide o druhé najväčšie logistické centrum tejto firmy na svete. Spoločnosť po štvrtkovom útoku uviedla, že o ňom zhromažďuje informácie a spolupracuje s vyšetrovateľmi.

Útoky strelcov sú v Spojených štátoch v posledných týždňoch časté. V pondelok sa strhla prestrelka na strednej škole v Knoxville v štáte Tennessee. Útočníkom bol jeden zo študentov. Pri incidente prišiel o život strelec a jeden zo zasahujúcich policajtov utrpel vážne zranenia.

Šesť obetí si vyžiadala streľba v juhokarolínskom meste Rock Hill z minulého týždňa, ktorú mal na svedomí bývalý profesionálny hráč amerického futbalu.

V marci po streľbe v masážnych salónoch v Atlante a jej okolí zomrelo osem ľudí, šesť z nich boli ženy ázijského pôvodu. O niekoľko dní neskôr strelec v supermarkete v meste Boulder v Colorade zabil desať ľudí, vrátane policajtov.

Americký prezident Joe Biden minulý týždeň predstavil súbor opatrení zameraných na boj proti násiliu páchanému strelnými zbraňami. Šéf Bieleho domu streľby v USA označil za epidémiu, ktorá musí skončiť. Každý deň je podľa neho v Spojených štátoch postrelených 315 ľudí, z ktorých 106 zomrie.