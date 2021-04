Chauvin využil počas procesu v prípade úmrtia Floyda právo nevypovedať

Záverečné argumenty by mali nasledovať v pondelok.

15. apr 2021 o 18:28 SITA

MINNEAPOLIS. Bývalý minneapoliský policajt Derek Chauvin, ktorý je obvinený z vraždy Georgea Floyda, nevypovedal počas súdneho procesu s ním.

Vo štvrtok informoval súd, že využije právo, ktoré mu dáva piaty dodatok ústavy, a nebude vypovedať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bolo by to po prvý raz, čo by 45-ročný Chauvin verejne opísal udalosti zo svojho pohľadu, pripomína agentúra AP. Tým, že nevypovedal, ukončil časť procesu s výpoveďami za obhajobu.

Pred súdom už vypovedali svedkovia oboch strán. Záverečné argumenty by mali nasledovať v pondelok a po nich bude o Chauvinovom osude rozhodovať porota.

Nezhody odborníkov obhajoby a obžaloby

Chauvinov právny tím sa snaží dokázať, že expolicajt robil to, na čo ho vycvičili, a Floyd zomrel v dôsledku nelegálneho užívania drog a zdravotných problémov.

Súvisiaci článok Floyd podľa Chauvinovho obhajcu zomrel pre zdravotné problémy a drogy Čítajte

Prokurátori trvajú na tom, že Floyd zomrel v dôsledku toho, že mu Chauvin deväť a pol minúty kľačal na krku alebo v oblasti krku, zatiaľ čo ležal pritlačený k zemi s rukami v putách za chrbtom. Odborníci, ktorých predvolali prokurátori, uviedli, že Floyd zomrel pre nedostatok kyslíka.

Forenzný patológ David Fowler, svedok obhajoby, však v stredu vypovedal, že zomrel pre náhlu poruchu srdcového rytmu v dôsledku jeho srdcovej choroby, pričom k tomu mohli prispieť drogy v jeho tele a tiež možno otrava oxidom uhoľnatým z výfuku auta.

Podľa neho by spôsob úmrtia Floyda mal byť klasifikovaný ako „neurčený“ skôr ako zabitie. Teóriu o otrave oxidom uhoľnatým neskôr vyvrátil svedok žalujúcej strany, odborník na pľúcnu a kritickú starostlivosť Martin Tobin.

Chauvinovi hrozí 40 rokov vo väzení

Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája 2020 v Minneapolise po tom, ako mu biely policajt Chauvin kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu. Muža zatkli pre údajné použitie falošnej dvadsaťdolárovej bankovky. Zábery zo zatýkania vyvolali globálne protesty proti rasizmu.

Chauvin, ktorý tvrdí, že je nevinný, je obžalovaný z vraždy tretieho stupňa, vraždy druhého stupňa a zabitia, za čo mu hrozí 40 rokov vo väzení.

Proces so Chauvinom je vnímaný ako rozhodujúci moment v rasových vzťahoch v USA. Verdikt v tomto prípade bude všeobecne vnímaný ako ukazovateľ toho, ako bude americký právny systém riešiť podobné prípady v budúcnosti. Policajti pritom bývajú zriedkavo odsúdení za úmrtia počas výkonu policajného zaistenia.

Ďalší traja policajti, ktorí boli pri zásahu a rovnako ako Chauvina ich prepustili - Tou Thao, Thomas Lane a J. Alexander Keung - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste.