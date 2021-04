Obaja chcú žiariť, spor lídrov Únie preto presahuje gauč u Erdogana

V kríze majú väčší vplyv členské štáty.

15. apr 2021 o 15:05 Matúš Krčmárik

BRUSEL, BRATISLAVA. Po spoločnom fototermíne Ursula von Der Leyenová len stála a zmätene pozerala, ako si dvaja muži na stretnutí sadajú na pripravené stoličky. Jej sa stolička neušla a tak si po chvíli sadla na gauč.

Video zo stretnutia predsedníčky Európskej komisie, predsedu Európskej rady Charlesa Michela a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyvolalo minulý týždeň veľa pozornosti. Šéf Rady sa potom niekoľko dní kajal, prišli sľuby o väčšom dôraze na protokolárne záležitosti do budúcnosti.

Rozdiely medzi Michelom a von der Leyenovou však presahujú situáciu, keď muž neuvoľnil miesto žene. Ide o mocenský súboj dvoch kľúčových inštitúcií, ktoré vedú Európsku úniu, a lídrov, ktorí nehovoria jednotne.

Kto má odpisovať?

Navyše, týždeň po stretnutí v Ankare výrazne porušila protokol aj samotná predsedníčka Európskej komisie. Keď ju totiž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval na augustové oslavy 30. výročia nezávislosť Ukrajiny, odpovedal mu „len“ šéf jej kabinetu Björn Seibert.

A pozvanie pre plný kalendár svojej šéfky odmietol. Koncom augusta je pritom v Bruseli tradične voľnejšie obdobie, keďže mesto na letnú dovolenku opúšťa veľká časť úradníkov aj europoslancov.

Naopak, Michel okamžite sľúbil, že spraví všetko pre to, aby si upravil kalendár a do Kyjeva pricestoval.

„Je dôležité ukázať podporu Ukrajine, najmä v tomto čase,“ povedal pre Politico nemenovaný únijný predstaviteľ a narážal na nedávne zhromažďovanie ruských vojsk pri hraniciach s Ukrajinou. „Zelenskyj nás potrebuje,“ dodal.

V časoch krízy sú vždy silnejšie členské štáty ako Európska komisia, pripomína nezávislý bruselský analytik Peter Stach. Práve členské štáty ako šéf Rady zastupuje Michel, aj keď medzi lídrami nemá veľmi silné postavenie. Tam majú hlavné slovo Emmanuel Macron alebo Angela Merkelová.

Kto je silnejší?

Pri dvojici ich predchodcov bol silnejší predseda Komisie Jean-Claude Juncker, no ten už nemal ďalšie politické plány, a preto nechával v popredí predsedu Rady Donalda Tuska. „Ten sa vďaka tomu mohol stať výrazným lídrom aj napriek tomu, že stál na čele v tom čase mocensky slabšej inštitúcie,“ hovorí Stach.

Teraz je situácia opačná. Pandemická kríza so sebou priniesla to, že kľúčové rozhodnutia sa presúvajú na úroveň štátov a „Komisia sa často dostáva do pozície, v ktorej plní len politické zadania“, tvrdí Stach.

Michel aj Von der Leyenová sú navyše ambiciózni lídrí, ktorí svoju politickú budúcnosť vidia aj po eurovoľbách v roku 2024.

„Michel sa chce zviesť na vlne toho, že členské štáty prezvali iniciatívu, Von der Leyenová sa tak veľmi sústreďuje na vytváranie imidžu energickej šéfky, že jej a jej ľuďom niekedy uniká dôležitosť budovania spojenectiev s Európskym parlamentom a európskymi politickými stranami, bez ktorých nedokáže krotiť novonadobudnutý mocenský apetít členských štátov,“ pripomína analytik.

Obaja si tiež zakladajú na svojom imidži. Michel prišiel s nápadom vydávať vlastný newsletter, Von der Leyenová si zas ešte pred nástupom do funkcie najala PR agentúru, aby jej pomohla s propagáciou na sociálnych sieťach. „V tejto situácii ľahko vznikajú spory o stoličky a gauče,“ glosuje Stach.

Centrá bruselskej moci Európska rada - združuje lídrov členských štátov, zasadnutia vedie Belgičan Charles Michel. Zastupuje záujmy členských štátov.

- združuje lídrov členských štátov, zasadnutia vedie Belgičan Charles Michel. Zastupuje záujmy členských štátov. Európska komisia - exekutívny orgán zložený z komisárov nominovaných vládou každého členského štátu vedie Ursula von der Leyenová. Zastupuje Úniu ako celok.

- exekutívny orgán zložený z komisárov nominovaných vládou každého členského štátu vedie Ursula von der Leyenová. Zastupuje Úniu ako celok. Európsky parlament - zákonodarný orgán zložený zo 705 poslancov (Slovensko má 14 zástupcov) vedie Talian David Sassoli. Zastupuje občanov EÚ, ktorí si poslancov priamo volia.

Kde bol protokolista?

Von der Leyenovej tiež vyčítajú, že sa vo funkcii obklopuje úzkym kruhom najbližších spolupracovníkov, ktorých si priniesla ešte zo svojho pôsobenia v nemeckej politike. Iní už majú menšie slovo, do Turecka s ňou napríklad nešiel ani šéf protokolu Európskej komisie.

Ankara sa obhajuje, že usadenie lídrov bolo v súlade s medzinárodnými zvyklosťami, lebo partnerom Erdogana ako prezidenta je predseda Európskej rady. Oproti Von der Leyenovej sedel na inom gauči turecký minister zahraničných vecí Mevlut Cavusoglu.

Incident ešte v utorok obaja lídri vysvetľovali v Európsom parlamente. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako sa Michel verejne kajal za svoje správanie. „Netajím sa tým, že už niekoľko nocí som sa poriadne nevyspal, lebo si tú scénu opakovane premietam v hlave,“ povedal nemeckým novinám Handelsblatt.

Podľa zástupcov parlamentu sa na utorňajšom stretnutí viackrát ospravedlnil a Von der Leyenová priznala, že jej to celé bolo nepríjemné. Európske zmluvy dávajú podľa nej oboch lídrov na rovnakú úroveň, aj na stretnutiach v minulosti sedávali vedľa Erdogana Tusk aj Juncker.

Europoslanci sa sťažovali, že stretnutie ukázalo nejednotnosť európskeho bloku v čase citlivých rokovaniach s Tureckom o témach ako migrácia alebo napätie vo východnom Stredomorí.

Dôveryhodnosť Únie

V tomto sa Von der Leyenová aj Michel postavili jednoznačne na stranu Grécka a Cypru. Nakoniec sa dvaja európski lídri zhodli, že v budúcnosti sa bude dávať väčší dôraz na podmienky protokolu.

„Musíme sa venovať jadru problému a tým je hlas Európskej únie vo svete,“ uviedol vo vyhlásení po stretnutí Dacian Ciolos, líder liberálnej skupiny Obnovme Európu. „Tento odsúdeniahodný incident v Ankare nebol prvým. Je jasné, že takéto udalosti podkopávajú dôveryhodnosť Európskej únie ako geopolitického hráča.“