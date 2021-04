Písal o mafii aj o policajnom násilí. Vražda novinára otriasla Gréckom

Vražda Giorgosa Karaivaza škodí krajine.

ATÉNY, BRATISLAVA. Šesť guliek ho trafilo do hrude, dve do hlavy, jedna do krku a jedna do ruky. Celé to trvalo asi pätnásť sekúnd a dvaja muži na skútri hneď zmizli. Grécky investigatívny novinár Giorgos Karaivaz nemal šancu prežiť.

Minulotýždňová vražda novinára na okraji Atén šokovala Grécko. Polícia hovorí o profesionálnej práci zrejme z prostredia organizovaného zločinu, o ktorom Karaivaz pravidelne informoval. Vláda sľubuje nezávislé a rýchle vyšetrovanie.

To však môže byť zložité – Karaivazova práca totiž ukazovala na rozrastajúcu sa moc mafie v Grécku a jeho reportáže sa dotýkali aj korupcie v polícii či vo vysokej politike.

Kontakt s mafiánmi

Giorgos Karaivaz patril medzi najznámejších gréckych novinárov. Na svojom blogu aj v televízii informoval i o kriminalite, mafii aj o korupcii či policajných škandáloch. Hoci o podsvetí, necítil sa ohrozený a políciu nežiadal o zvýšenú ochranu.

Doterajšie výsledky vyšetrovania hovoria podľa spravodajského webu Skai.gr o nájomných vrahoch, ktorých si vraj zaplatil niekto z gréckeho podsvetia.