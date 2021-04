Iránsky ajatolláh odmietol doterajšie návrhy k jadrovej dohode

Cieľom rozhovorov je nájsť spôsob, ako by USA mohli znovu vstúpiť do jadrovej dohôd.

15. apr 2021 o 11:34 SITA

DUBAJ. Najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí odmietol počiatočné ponuky na viedenských rokovaniach o záchrane jadrovej dohody s Iránom.

Čoskoro 82-ročný Chameneí sa snaží vyvíjať tlak na svetové mocnosti, keď vyhlásil, že sa na ne „neoplatí ani pozrieť“.

Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 rozhodol o jednostrannom odstúpení USA od jadrovej dohody s Iránom, v rámci ktorej Teherán súhlasil s obmedzením obohacovania uránu výmenou na zrušenie ekonomických sankcií.

Keď potom USA opätovne uplatnili sankcie a pridali ďalšie, Irán postupne a verejne zrušil limity svojho jadrového programu.

Cieľom rozhovorov vo Viedni je nájsť spôsob, ako by USA mohli znovu vstúpiť do jadrovej dohody Teheránu so svetovými mocnosťami a dosiahnuť, aby Irán opäť dodržiaval svoje limity.

Dialóg o jadrovej dohode však upadol do chaosu po víkendovom útoku v iránskom podzemnom jadrovom stredisku Natanz, o ktorom sa predpokladá, že ho spáchal Izrael.

Teherán naň odpovedal oznámením, že bude obohacovať urán až o 60 percent, čo je viac ako kedykoľvek predtým, no stále menej ako 90 percent potrebných na jadrové zbrane.

Iránsky prezident Hasan Rúhání uviedol, že centrifúgy IR-1 prvej generácie, ktoré boli pri nedeľnom útoku poškodené, nahradia pokročilejšími centrifúgami IR-6, ktoré obohacujú urán omnoho rýchlejšie.

„Chceli ste nám počas rozhovorov vyprázdniť ruky, ale máme ich plné,“ povedal Rúhání.

„Obohatenie o 60 % bude odpoveďou na vaše zlo. Odrezali sme vám obe ruky, jednu s centrifúgami IR-6 a druhú so 60 %,“ dodal prezident a Izraelčanom odkázal, že ich čaká odveta.