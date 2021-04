Ľudí v Poľsku vystrašil tajomný tvor, ochranári zistili, že je to croissant

Je to hnedé, už dva dni to čupí na strome oproti domu, povedala ochranárom do telefónu.

15. apr 2021 o 9:06 ČTK

