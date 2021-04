Americké úrady odporučili pozastavenie používania vakcíny Janssen

Dôvodom je šesť prípadov krvných zrazenín po očkovaní.

13. apr 2021 o 14:43 TASR

WASHINGTON. Americké zdravotnícke úrady v utorok odporučili pozastavenie používania vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson (J&J).

Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie, ktoré na Twitteri zverejnil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).

Dôvodom odporúčania je predbežná opatrnosť úradov po výskyte šiestich prípadov krvných zrazenín po očkovaní, ktoré teraz vyšetrujú FDA a americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). FDA uviedla, že kým vyšetrovanie zamerané na objasnenie možnej závažnosti týchto prípadov nebude skončené, odporúča jednotlivým štátom USA prerušiť očkovanie touto vakcínou.

Pozastavenie krátko pred oficiálnym potvrdením zo strany FDA avizoval denník The New York Times (NYT). Šesť prípadov krvných zrazenín sa podľa NYT v USA vyskytlo po očkovaní zmienenou látkou, a to približne dva týždne po jej podaní.

Podľa denníka sa tieto prípady týkali výlučne žien, a to vo veku od 18 do 48 rokov. Jedna z týchto žien údajne zomrela, zatiaľ čo ďalšia, žijúca v štáte Nebraska, je údajne v kritickom stave.

Podľa údajov CDC dosiaľ vakcínu od J&J podali v Spojených štátoch necelým siedmim miliónom ľudí, pričom do celých USA bolo dosiaľ distribuovaných 16 miliónov jej dávok.