Ukrajina chce riešiť konflikt v Donbase diplomaticky a politicky

O členstve Ukrajiny v NATO rozhodnú spojenci, a nie Moskva, tvrdí Stoltenberg.

13. apr 2021 o 14:19 TASR

BRUSEL. Ukrajina je odhodlaná riešiť konflikt na východe svojho územia diplomatickými a politickými prostriedkami a spolu so svojimi západnými partnermi sa snaží vyhnúť chybám, aké sa urobili v roku 2014, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Agentúra Ukrinform informovala, že Kuleba sa v utorok v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom a na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil, že Ukrajina na rozdiel od roku 2014 nedovolí, aby ju Rusko "zaskočilo".

Rusko nás nezaskočí

Vysvetlil, že so Stoltenbergom sa v Bruseli zišli, aby "zabránili chybám urobeným v roku 2014, keď Rusko konalo veľmi rýchlo a realizovalo svoje vojenské ciele na Donbase a na Kryme, zatiaľ čo západní partneri sa rozhodovali, ako reagovať".

"Rusko nás tentoraz nebude môcť zaskočiť," uviedol Kuleba. "Ukrajina a jej partneri zostávajú silní. Nebudeme strácať čas. A ak Moskva začne novú špirálu násilia alebo bude konať neuvážene, draho za to zaplatí," uviedol Kuleba.

Ukrajinský minister súčasne zdôraznil, že "Ukrajina si nepraje vojnu a neplánuje žiadnu ofenzívu ani eskaláciu".

Ubezpečil, že "Ukrajina sa zaviazala", že na riešenie konfliktu v Donbase využije diplomatické a politické nástroje.

Kuleba sa domnieva, že teraz existujú všetky predpoklady pre to, aby bol zastavený postup ruskej agresie, ale dokonca aj na to, aby Rusko bolo donútené stiahnuť sa z dočasne okupovaných ukrajinských území.

"Ukrajina môže opäť obnoviť svoju suverenitu pozdĺž celej svojej hranice," uviedol Kuleba.

Pripomenul, že v roku 2014 si nikto nedokázal predstaviť, že by sa Rusko mohlo dostať tak ďaleko do hĺbky ukrajinského územia, do Doneckej a Luhanskej oblasti i na Krym.

"Rusko podľa svojich stratégií chcelo rozdeliť Ukrajinu na polovicu a vytvoriť Novorusko. Tento plán sa nerealizoval, a to kvôli protiopatreniam Ukrajiny a za cenu obety armády," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie. Poznamenal v tejto súvislosti, že zahraniční partneri Ukrajiny a jej spojenci zohrali dôležitú úlohu, keď zastavili Rusko "tam, kde je teraz".

Podpora Ukrajine

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy Jens Stoltenberg v utorok upozornil Moskvu, aby nezhromažďovala svoje vojská pozdĺž hranice s Ukrajinou, a zároveň vyslovil „neochvejnú“ podporu susedovi Ruska.

Na tlačovej konferencii s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom vyhlásil, že „NATO stojí pri Ukrajine“, a dodal, že ruské manévre sú „neoprávnené, nevysvetlené a hlboko znepokojujúce“.



„Rusko presunulo tisíce bojových jednotiek k ukrajinským hraniciam, čo je najväčšia masa ruských jednotiek od nezákonnej anexie Krymu v roku 2014. Za ostatné dni bolo na východe Ukrajiny zabitých niekoľko ukrajinských vojakov,“ uviedol Stoltenberg.

Stoltenberg zároveň uviedol, že o tom, či Ukrajina vstúpi do NATO, rozhodne Severoatlantická aliancia, nie Moskva.

"Je na rozhodnutí 30 spojencov NATO, kedy bude Ukrajina pripravená stať sa jej členom. Nikto iný nemá právo pokúšať sa zasahovať alebo vstupovať do tohto procesu. Rusko sa teraz snaží obnoviť akúsi sféru vplyvu, pričom sa snaží zistiť, čo môžu urobiť jej susedia," zdôraznil generálny tajomník Aliancie.