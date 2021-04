Zelenskyj požiadal Putina o rozhovor, Kremeľ zatiaľ neodpovedal

Ukrajinský prezident bude o situácii v Donbase rokovať aj v Paríži.

12. apr 2021 o 11:59 TASR

KYJEV. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal o rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým chce diskutovať o stupňujúcom sa napätí na východe Ukrajiny.

Zatiaľ však nedostal žiadnu odpoveď, uviedla v pondelok pre agentúru Reuters Zelenského hovorkyňa Julija Mendeľová.

"Kancelária (ukrajinského) prezidenta samozrejme požiadala o rozhovor s Vladimirom Putinom. Zatiaľ sme nedostali odpoveď a veľmi dúfame, že to neznamená odmietnutie dialógu," uviedla Mendeľová pre Reuters.

Prímerie sa naďalej porušuje

Rusko na východných hraniciach s Ukrajinou sústredilo viac ako 40 000 vojakov a rovnaký počet ich vyslalo aj na Krymský polostrov, spresnila Mendeľová.

Dodala, že Zelenskyj odcestuje do Paríža, kde bude rokovať o situácii, ktorá vznikla pri východných hraniciach Ukrajiny, ako aj o stupňujúcom sa ozbrojenom konflikte v Donbase. Táto cesta by sa mala uskutočniť do konca tohto týždňa.

Agentúra Ukrinform v pondelok informovala, že na kontaktnej línii na východe Ukrajiny naďalej dochádza k prípadom porušenia prímeria.

Mendeľová v nedeľu na brífingu v Kyjeve pripomenula, že vlani v júli strany konfliktu dosiahli nové dohody o dodržiavaní úplného a komplexného prímeria v Donbase. Túto zimu sa však ostreľovanie pozícií druhej strany obnovilo.

Situáciu treba hodnotiť triezvo

Informovala tiež, že kým od júla do konca minulého roku zahynulo v bojoch na východe Ukrajiny päť Ukrajincov, od začiatku tohto roku už Kyjev registruje 26 padlých vojakov.

Napriek momentálnemu vývoju na východe Ukrajiny a na Kryme Mendeľová - a pred ňou aj mnohí ukrajinskí politici - vylúčila "útok na okupované územia Donbasu".

Upozornila však na správanie Ruska, ktoré vyvoláva otázky o jeho ďalšom postupe vzhľadom na skúsenosť z roku 2014, keď anektovalo Krymský polostrov a aktívne podporilo proruských separatistov v Donbase.

Zelenského hovorkyňa zdôraznila, že "situáciu (v Donbase) treba hodnotiť triezvo". "Podliehať panike a vyvíjať nátlak - to je rovnako nerozumné, ako podceňovať reálnosť hrozby," uviedla.