V Británii prebiehajú prípravy na sobotňajší pohreb princa Philipa

Smútočné obrady budú vysielané v televízii.

12. apr 2021 o 11:21 TASR

LONDÝN. V Británii už prebiehajú prípravy poslednej rozlúčky s princom Philipom, manželom britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov.

Pohreb sa uskutoční v sobotu popoludní v areáli Windsorského zámku, informovala v pondelok stanica BBC.

Pohrebné obrady sa budú konať v tamojšej kaplnke svätého Juraja o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Celý obrad sa uskutoční výlučne v areáli zámku, pričom tesne pred začiatkom pohrebu si celá krajina zosnulého princa uctí minútou ticha.

Rakvu premiestnia na špeciálnom Land Roveri

V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie o štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nebude môcť zúčastniť, smútočné obrady však budú vysielané v televízii.

Princovo telo, ktoré je momentálne uložené v kráľovskej súkromnej kaplnke na Windsorskom zámku, nebude - v súlade s pandemickými predpismi - pred pohrebom vystavené k verejnej úcte.

Rakvu do Kaplnky sv. Juraja premiestnia až v deň pohrebu na špeciálne upravenom Land Roveri, ktorý pomohol navrhnúť sám princ Philip.

Čestný sprievod budú tvoriť príslušníci kráľovskej námornej pechoty a ďalších zložiek britskej armády spájaných so zosnulým princom.

Kráľovná pricestuje na obrady samostatne

Väčšina členov kráľovskej rodiny, vrátane Philipovho syna a následníka britského trónu princa Charlesa, bude kráčať v zástupe za rakvou do kaplnky. Kráľovná Alžbeta II. pricestuje na obrady samostatne.

Rakva s pozostatkami vojvodu z Edinburgu bude prikrytá Philipovou kráľovskou štandardou, ktorá pripomína dôležité aspekty jeho života.

Jej vrch bude zdobiť veniec a tiež princova slávnostná vojenská čiapka a meč ako symboly jeho niekdajšieho pôsobenia v kráľovskom námorníctve.

Telo zosnulého manžela kráľovnej napokon uložia do kráľovskej krypty Kaplnky sv. Juraja. Nebude to však trvalé miesto jeho posledného odpočinku: keď raz zomrie aj Alžbeta II., prenesú Philipove pozostatky do pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI. v tej istej kaplnke, kde natrvalo spočinie po boku svojej manželky.

Pohrebu sa nezúčastní premiér ani Meghan

Platné epidemiologické predpisy obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke na 30 osôb. Na základe pôvodných plánov spred pandémie malo byť pozvaných okolo 800 ľudí, nakoniec sa však na pohrebe zúčastnia len Philipova najbližšia rodina a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell.

Britský premiér Boris Johnson už oznámil, že sa na pohreb osobne nedostaví - chce tak umožniť účasť iným členom kráľovskej rodiny, medzi ktorých by mali byť aj štyri deti Alžbety II. a princa Philipa, ich partneri a tiež osem vnúčat.

Buckinghamský palác už potvrdil, že na rozlúčke s princom Philipom sa zúčastní aj jeho vnuk Harry, ktorý sa vzdal plnenia svojich kráľovských povinností a v súčasnosti žije v Kalifornii.

Harryho manželke Meghan, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva, však lekár cestovať neodporučil. Harry už podľa britských médií pricestoval do Spojeného kráľovstva a odobral sa pred pohrebom do predpísanej karantény.