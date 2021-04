Charles sa poďakoval verejnosti za podporu, pohreb princa Philipa nebude verejný

Pohreb sa bude konať 17. apríla v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor.

11. apr 2021 o 9:14 SITA

LONDÝN. Britský princ Charles sa poďakoval verejnosti za podporu kráľovskej rodiny po smrti jeho otca princa Philipa, ktorý zomrel v piatok vo veku 99 rokov.

Následník trónu zverejnil video, v ktorom uviedol, že ho dojalo, koľko ľudí zdieľa smútok s jeho rodinou.

Podpora pre kráľovnú

"Môj drahý otec bol veľmi výnimočná osobnosť. Myslím si, že by ho takéto reakcie a dojemné slová, ktoré o ňom ľudia hovoria, prekvapili," povedal princ na záhrade domu v Highgrove. "Celá moja rodina je vám za to veľmi vďačná. Znamená to pre nás veľkú podporu v tomto obzvlášť smutnom čase," vyjadril sa.

Britské úrady požiadali verejnosť, aby sa nezhromažďovala pred kráľovskými budovami.

Ľudia však naďalej prichádzajú a nechávajú pred Buckinghamským palácom či hradom Windsor kvety. Okrem uctenia si zosnulého princa chcú vyjadriť podporu a súcit s kráľovnou Alžbetou II..

Detaily pohrebu

Pohreb sa bude konať 17. apríla v Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor. Začiatok obradu naplánovali na 15:00 tamojšieho času (16:00 SELČ).



Pohreb nebude verejný a zúčastnia sa na ňom len členovia rodiny. Buckinghamský palác uviedol, že konali na základe žiadosti zosnulého, ktorý sa pred smrťou podieľal na prípravách pohrebu. Takisto spolupracoval na špeciálnych úpravách automobilu, v ktorom bude jeho rakva.



Na poslednej rozlúčke sa zúčastní aj princ Harry, ktorý žije v Kalifornii. Jeho tehotná manželka Meghan po odporúčaní lekára však nepriletí do Británie.

Rovnako nebude prítomný ani britský premiér Boris Johnson. Jeho kancelária ozrejmila, že v čase pandémie sa na pohreboch môže zúčastniť maximálne 30 ľudí. Politik takto chce umožniť, aby sa na udalosti mohlo zúčastniť čo najviac členov rodiny.



Podľa informácií BBC budú členovia rodiny kráčať za rakvou. Kráľovná pricestuje do kaplnky osobitne. Všetci by pritom mali dodržiavať opatrenia, ako sociálny odstup a rúško na tvári. Počas osemminútovej procesie sa ozvú aj vojenské zbrane.



Rakva bude zakrytá štandardou vojvodu z Edinburghu, na nej budú položené veniec, princova námornícka čiapka a meč. Do kaplnky ju západným schodiskom vynesie osem nosičov, ktorých tam budú čakať windsorský dekan a arcibiskup canterburský.



Týchto desať ľudí nie je súčasťou povoleného počtu zúčastnených. Zoznam hostí zverejnia vo štvrtok.