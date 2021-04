Prokurátor nesúhlasí, aby Salviniho súdili pre blokovanie lode s migrantmi

O tom, či proces bude ďalej pokračovať, sa rozhodne 14. mája.

10. apr 2021 o 18:06 TASR

RÍM. Taliansky prokurátor Andrea Bonomo v sobotu pred súdom vyhlásil, že nie je dôvod, aby sa populistický politik a exminister vnútra Matteo Salvini postavil pred súd pre obvinenia z nezákonného zadržiavania zhruba stovky migrantov na lodi kotviacej pri talianskom pobreží v júli 2019.

Informovali o tom agentúry AP a Reuters.

Zadržiavanie nemožno považovať za nezákonné

Bonomo v rámci predbežného vypočutia na súde v sicílskom meste Catania uviedol, že Salvini by nemal byť súdený, pretože jeho rozhodnutie neporušovalo medzinárodné zmluvy.

Nemožno ho tiež považovať za nezákonné zadržiavanie, pretože plavidlo pobrežnej stráže Gregoretti, na ktorej sa migranti nachádzali, bola takzvaným bezpečným miestom, kde im bola poskytnutá lekárska pomoc a podpora.

Dodal, že vláda Salviniho rozhodnutie a jeho celkový politický postoj k tejto problematike podporovala, berúc do úvahy aj skutočnosť, že vládny kabinet požiadal EÚ, aby rokovala o inom mechanizme prideľovania migrantov do krajín eurobloku.

O tom, či tento proces bude ďalej pokračovať, sa rozhodne 14. mája, píše Reuters.

V prípade odsudzujúceho verdiktu exministrovi hrozí až 15 rokov väzenia. Ak bude Salvini odsúdený na viac ako dva roky odňatia slobody, mohlo by mu byť zakázané nasledujúcich šesť rokov zastávať verejnú funkciu, čím by mu bolo znemožnené kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2023.

Zakázal záchranným lodiam mimovládnych organizácií vstup do talianskych prístavov

Ako pripomína agentúra AP, je to druhý takýto prípad týkajúci sa Salviniho pôsobenia na poste ministra vnútra, počas ktorého zakázal všetkým záchranným lodiam mimovládnych organizácií vstup do talianskych prístavov.

Jednalo sa o loď španielskej mimovládnej organizácie NGO Open Arms, ktorá v auguste 2019 strávila celé dni pri ostrove Lampedusa a čakala na povolenie vstúpiť do prístavu, kým sa situácia na palube zhoršovala.

Salviniho strana zastáva tvrdý postoj proti vstupu migrantov do Talianska s argumentom, že krajina je vystavená nespravodlivému bremenu ako prvé miesto vstupu ľudí vydávajúcich sa na cestu cez Stredozemné more z Afriky do Európy.

V čase blokovania lodí s migrantmi bol Salvini členom koaličnej vlády premiéra Giuseppeho Conteho, v ktorej zastával posty ministra vnútra a vicepremiéra. Sám tvrdil, že toto rozhodnutie nebolo len jeho, pretože sa na ňom dohodla celá vláda.

V auguste 2019, keď mala Liga Severu priaznivé preferencie, vyvolal Salvini politickú krízu v snahe vynútiť si voľby. Napokon však jeho koaliční spojenci vytvorili novú vládu bez neho.