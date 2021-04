Princa Filipa si v Británii uctia čestnými salvami

10. apr 2021 o 11:32 SITA

LONDÝN. Zosnulého britského princa Filipa si dnes od 12:00 tamojšieho času uctia čestnými salvami. Celkovo odznie 41 výstrelov, ktoré bude možné počuť každú minútu od poludnia.

Britské ministerstvo obrany uviedlo, že sa tak stane na rôznych miestach, akými sú Londýn, Edinburgh, Cardiff, Belfast, ale tiež Gibraltár.



Salvy vystrelia aj lode HMS Diamond a HMS Montrose britského Kráľovského vojenského námorníctva, v ktorom manžel kráľovnej Alžbety II. slúžil počas druhej svetovej vojny.

Udalosť budú vysielať online aj v televízii. Úrady vyzvali verejnosť, aby ju v dôsledku pandémie sledovala z domu.



Podobne si salvami uctili napríklad aj zosnulú kráľovnú Viktóriu v roku 1901 alebo premiéra Winstona Churchilla v roku 1965.



Princ Filip zomrel v piatok vo veku 99 rokov. "Jej veličenstvo Kráľovná s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie jej milovaného manžela, jeho kráľovskej výsosti princa Filipa, vojvodu z Edinburghu. Jeho kráľovská výsosť zomrela dnes ráno pokojne na hrade Windsor," oznámil Buckinghamský palác.



Detaily o pohrebe, ktorý sa bude konať v Kaplnke svätého Juraja na zámku Windsor, plánujú oznámiť počas víkendu. Je však známe, že to podľa princovho želania nebude štátny pohreb.



Na znak pocty k princovi Filipovi majú všetky vládne budovy oficiálne vlajky na pol žrde. Tak by to malo zostať do 8:00 miestneho času dňa po pohrebe.



V piatok od 18:00 na poctu vojvodovi z Edinburghu rozozvučali zvon vo Westminsterskom opátstve. Zvon udrel celkovo 99-krát, a to vždy raz za minútu.