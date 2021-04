Francúzi chcú ľudí do 55 rokov preočkovať inou vakcínou ako AstraZenecou

WHO odporúča obe dávky tej istej vakcíny.

9. apr 2021 o 15:06 TASR

PARÍŽ. Francúzsko v piatok oznámilo, že ľudia vo veku menej ako 55 rokov, ktorým dali prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca, by mali dostať druhú dávku od iného výrobcu.

Svetová zdravotnícka organizácia však varovala, že nie sú príslušné údaje na to, aby sa tento postup mohol odporúčať. Informovala o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

Francúzsky štátny zdravotnícky úrad HAS minulý mesiac uviedol, že očkovacia látka od AstraZenecy by sa mala podávať iba ľuďom vo veku 55 a viac rokov, pretože sa objavili správy o smrteľných krvných zrazeninách u veľmi malého počtu mladších zaočkovaných ľudí.

Adekvátne údaje neexistujú

Súvisiaci článok Španielsko napokon bude AstraZenecou očkovať všetkých šesťdesiatnikov Čítajte

Predstavitelia vo Francúzsku najprv vyzývali, aby ľudia, ktorým podali prvú dávku od AstraZenecy, prišli na zaočkovanie aj druhou dávkou tejto vakcíny, aj keď majú menej ako 55 rokov.

HAS však v usmernení týkajúcom sa vyše pol milióna ľudí najnovšie uviedol, že ľudia vo veku pod 55 rokov, ktorým vpichli prvú dávku od AstraZenecy, majú dostať druhú dávku od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna.

Francúzsko očkovalo ako prioritnú skupinu zdravotníkov, čo znamená, že vakcínu od AstraZenecy už dostalo mnoho mladších ľudí.

WHO, ktorá odporúča obe dávky tej istej vakcíny, v piatok oznámila, že neexistujú "žiadne príslušné údaje" o zmene vakcín pri druhej dávke.

"Nie sú žiadne adekvátne údaje, ktoré by ukazovali, či sa niečo také môže urobiť, takže... vymeniteľnosť vakcín nie je niečo, čo by sme mohli odporúčať," povedala novinárom hovorkyňa WHO Margaret Harrisová.

Rozhodnutie sa týka aj ministra zdravotníctva

Rozhodnutie o zmene vakcíny sa týka približne 533 000 ľudí, spresnil HAS.

Vzťahuje sa aj na ministra zdravotníctva Oliviera Vérana, 40-ročného neurológa, ktorý dostal vakcínu od AstraZenecy 8. februára naživo pred televíznymi kamerami.

"Je úplne v poriadku povedať, že neodporúčame vakcínu od AstraZenecy pre ľudí do 55 rokov, kým nebudeme vedieť viac," povedal minister pre rozhlasovú stanicu RTL.

"Preto ak ste dostali prvú injekciu a ste vo veku pod 55 rokov, 12 týždňov po prvej dávke vám ponúknu inú vakcínu," oznámil Véran.