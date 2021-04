Maďarskí lekári kritizujú uvoľňovanie opatrení v čase rekordných úmrtí

Orbánova vláda rozhodla, že uvoľňovanie pôjde podľa počtu podaných vakcín.

8. apr 2021 o 19:52 SITA

BUDAPEŠŤ. Maďarskí lekári spochybňujú rozhodnutie vlády uvoľniť niektoré protipandemické opatrenia práve v čase, keď krajina registruje rekordné denné prírastky nových prípadov nákazy koronavírusom i súvisiacich úmrtí.

Mohlo by to podľa nich viesť k ešte horšej situácii.

Obchody a služby mohli od stredy otvoriť po tom, ako 2,5 milióna ľudí v krajine s približne 9,7 miliónmi obyvateľov dostalo aspoň prvú dávku vakcíny proti koronavírusu.

Práve túto hranicu si totiž vláda stanovila ako začiatok postupného opätovného otvárania.

Maďarskí predstavitelia rozhodli, že stratégiu uvoľňovania lockdownu bude ovplyvňovať počet podaných vakcín a nie šírenie nákazy či úmrtia. „Vláda...rozhodla už pred týždňami, že opätovné otváranie bude závisieť od počtu podaných vakcín," vyjadril sa vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Ďalšie obmedzenia by podľa jeho slov mohli uvoľniť do týždňa, pričom do konca mesiaca by podľa neho mohli dostať prvú dávku vakcíny viac ako štyri milióny Maďarov.

Niektorí zástupcovia maďarskej lekárskej komunity však znovuotváranie kritizujú a označujú ho za predčasné. Je totiž podľa nich založené na subjektívnych kritériách, zatiaľ čo nové prípady nákazy a úmrtia stúpajú. „Nemali by posudzovať vážnosť situácie na základe počtu zaočkovaných, ale podľa toho, ako preťažené sú nemocnice a jednotky intenzívnej starostlivosti," povedal pre agentúru The Associated Press doktor Zsombor Kunetz, podľa ktorého vláda prišla s vlastným systémom, ktorý nezodpovedá aktuálnej vážnosti pandemickej situácie.

Maďarsko má v uplynulých týždňoch podľa údajov Johns Hopkins University najviac úmrtí v pomere na milión obyvateľov na svete, pričom dosiaľ zaregistrovalo 22 681 obetí ochorenia COVID-19. Stredajšie uvoľnenie opatrení pritom prišlo spolu s novým rekordným denným prírastkom úmrtí - 311.

Maďarské lekárske združenie označilo rozhodnutie uvoľniť reštrikcie za predčasné a vyzvalo obyvateľov, aby boli opatrní a vyhýbali sa verejným priestranstvám, napriek „falošnému pocitu bezpečia", ktorý poskytuje ekonomické uvoľnenie.

Používanie počtu zaočkovaných ako ukazovateľa pre uvoľňovanie je podľa viacerých lekárov chybná stratégia a mohlo by viesť k ďalšiemu nárastu úmrtí

„Podľa môjho názoru je toto otváranie uponáhľané a úplne zlé rozhodnutie," skonštatoval budapeštiansky lekár Zoltán Komáromi s tým, že číslo 2,5 milióna je pre nich prekvapením, pretože žiadna odborná literatúra neuvádza, že by zaočkovanie štvrtiny populácie malo mať nejaké pozitívne účinky.

Komáromi, ktorý je zároveň opozičným zdravotníckym expertom, je presvedčený, že vláda sa pri svojich krokoch riadila politickými dôvodmi a nie vedeckými odporúčaniami. „Práve preto nemali posledné tri alebo štyri opatrenia žiadny vplyv na spomalenie alebo zmenšenie pandémie. Krivky smerujú rovnako prudko nahor. Nech Boh žehná Maďarom, aby v dôsledku týchto rozhodnutí zomrelo čo najmenej ľudí, ako je to len možné," uzavrel.