Washington vyzýva Kosovo na obnovenie rozhovorov so Srbskom

Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008.

8. apr 2021 o 19:24 SITA

PRIŠTINA. Normalizácia rozhovorov so Srbskom je pre Kosovo kľúčová na jeho ceste k Európskej únii (EÚ).

Uviedol to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v liste adresovanom kosovskému premiérovi Albinovi Kurtimu.

Blinken vyzval Kosovo, aby sa produktívne a bez zdržania angažovalo v rozhovoroch so Srbskom, ktoré podporujú USA aj Európska únia.

Obsah listu zverejnil Kurti vo štvrtok, deň po jeho doručení.

Dosiahnutie komplexnej dohody o normalizácii vzťahov so Srbskom založenej na vzájomnom uznaní je kľúčové pre schopnosť Kosova naplno využiť svoj potenciál a pokročiť na ceste pristúpenia k EÚ, napísal americký minister.

Kurti nastúpil do úradu 22. marca po jasnom víťazstve jeho strany Vetëvendosje! vo voľbách z predchádzajúceho mesiaca. Rokovania o normalizácii vzťahov so Srbskom, ktoré stále neuznáva nezávislosť Kosova, premiér podľa svojich slov nepovažuje za bezprostrednú prioritu. Rozhovory, ktoré začalo viesť Kosovo so susedným Srbskom pred dekádou, od minulého roka viaznu.

Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, takmer desať rokov po brutálnej vojne medzi etnickými albánskymi separatistami a srbskými silami, ktorú v roku 1999 ukončil zásah Severoatlantickej aliancie (NATO). Nezávislosť Kosova uznala väčšina západných krajín, Srbsko a jeho spojenci Rusko a Čína tak neurobili. Napätie spojené s Kosovom zostáva zdrojom nestability na Balkáne.