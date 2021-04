V Salisbury nemôžu zbierať zo zeme smeti. Zákaz od Skripaľovej otravy nezrušili

Nariadenie je podľa miestnych prehnané.

8. apr 2021 o 17:28 Lukáš Onderčanin

LONDÝN, BRATISLAVA. Od otravy bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie uplynuli už tri roky. Stopy toxickej látky novičok sa našli na kľučke jeho domu a následne Skripaľ kontaminoval viaceré miesta, ktorých sa dotkol.

Aj po troch rokoch však majú ľudia v britskom Salisbury, no aj v okolitých dedinách, úradne zakázané zbierať zo zeme smeti. Úrady sa stále obávajú kontaminácie.

Chcú si upratať obec

Zákaz zbierania smetí zo zeme vydali úrady bezprostredne po otrave Sergeja Skripaľa. Dôvodom bolo aj úmrtie Dawn Sturgessovej – tá dostala voňavku, ktorú našiel jej známy Charlie Rowley v koši v Salisbury a ktorá bola kontaminovaná novičkom. V nemocnici skončil aj Rowley, prežil však.

Úrad pre verejné zdravie vtedy ako opatrenie vyzval ľudí, aby smeti zo zeme či košov nezbierali. "Ak vám to nespadlo, nedvíhajte to," znel príkaz.

Viaceré obce sa však sťažujú na to, že nariadenie je prehnané a spôsobuje neporiadok. "Po troch rokoch by ste si pomysleli, že úrad toto nariadenie prehodnotí. Dlhujú to občanom," hovorí pre BBC poslanec za Alderbury a Whiteparish Richard Britton.

Podobný názor má aj člen miestnej rady v Alderbury Steve Milton. Jeho obec sa chce totiž prichystať na súťaž o najlepšie udržiavanú dedinu a upratať všetky priestranstvá.

"Sme päť míľ od Salisbury, takže by to malo byť bezpečné. Možno by mali toto nariadenie trochu zmierniť," dodáva Milton.

Môže vydržať

Zdravotnícke úrady však podľa denníka Guardian zatiaľ z nariadenia upustiť neplánujú. Riziko kontaminácie novičokom je podľa nich síce malé, no nemôžu ho úplne vylúčiť. Ak by nejaký odpad obsahoval stopy látky, stále môže byť nebezpečný.

Nervovoparalytická látka novičok sa síce rozpúšťa vo vode, v uzavretej nádobe však môže vydržať aj dlhšie.

Z útoku na Skripaľovcov viní britská vláda Rusko a členov tajnej služby FSB, ktorí do Salisbury pricestovali. Novičok bol vraj takisto použitý pri otrave ruského opozičného lídra a aktivistu Alexeja Navaľného.

Prítomnosť látky vo vzorkách Navaľného krvi a moču potvrdila Organizácia pre zákaz chemických zbraní.