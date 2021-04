Francúzsko môže o rok zažiť svoj trumpovský moment. S ním celá Európa

Francúzi o rok Macronovi povedia, či sa im páči jeho vládnutie.

8. apr 2021 o 18:02 Matúš Krčmárik

PARÍŽ, BRATISLAVA. Vyzeralo to na jasnú dvojicu súperov v druhom kole prezidentských volieb. Krajná pravičiarka Marine Le Penová sa vo finále mala stretnúť s republikánom Alainom Juppém.

Bol apríl 2016, rok pred voľbami a vo Francúzsku ešte málokto tušil, aké politické zmeny sa v najbližších dvanástich mesiacoch odohrajú. Ak sa v prieskumoch aj objavil budúci prezident Emmanuel Macron (a stávalo sa to len zriedka), počítalo sa s ním ako s kandidátom socialistov, ktorí strácali voličov.

O rok neskôr už Macron triumfoval ako kandidát vlastného hnutia, čím prelomil nadvládu socialistov a pravičiarov nad francúzskou politikou. Le Penovú v druhom kole porazil s dvoma tretinami hlasov. Mimochodom, Juppé nakoniec nedostal ani nomináciu vlastnej strany.

Dve zlaté pravidlá

Macronov predchodca Francois Hollande pre klesajúce preferencie ani nekandidoval a potvrdili sa tak "dve zlaté pravidlá" súčasnej francúzskej politiky, ako ich nazval komentátor webu TheLocal.fr John Lichfield.

"Úradujúci prezident nikdy nevyhráva a ten, komu sa v prieskumoch dopredu darí najlepšie, väčšinou narazí a prepadne sa," napísal. Ak by to platilo aj pre prezidentské voľby, ktoré sa budú konať o rok, prezidentom by sa nestal ani Macron, ani Le Penová.