Europarlament žiada vysvetlenie k diplomatickému faux pas z Ankary

Šéfku eurokomisie usadili niekoľko metrov od šéfe Európskej rady a tureckého prezidenta.

8. apr 2021 o 14:24 TASR

BRUSEL. Hlavné politické skupiny v Európskom parlamente (EP) vo štvrtok požiadali o mimoriadnu rozpravu o protokolárnom faux pas z Ankary počas utorňajšieho prijatia predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Charlesa Michela v sídle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Michel na svojom účte na Facebooku túto situáciu opísal ako "bolestivú" a Turecko medzitým odsúdilo "nespravodlivé obvinenia" z Bruselu, podľa ktorých sa správalo protokolárne neúctivo voči von der Leyenovej.

Ankara upozornila, že protokolárne záležitosti vrátane usporiadania kresiel konzultovali vopred s európskou stranou.

Von der Leyenová počas prijatia u Erdogana zostala na chvíľu nerozhodne stáť po zistení, že nevie, kam si má sadnúť, keďže pripravené boli iba dve kreslá - pre Michela a Erdogana.

Nakoniec ju usadili niekoľko metrov od nich na pohovku, voči protokolárne nižšie postavenému šéfovi tureckej diplomacie.

Táto situácia vyvolala vlnu kritických ohlasov v europarlamente. Hlavné politické skupiny v EP vo štvrtok vyjadrili poľutovanie nad "symbolom nejednotnosti", ktorý počas prijatia u Erdogana predviedli lídri EÚ, ktorí majú rovnaké diplomatické postavenie. Europoslanci v tejto súvislosti vyzvali Erdogana, ale aj Michela a von der Leyenovú, aby prišli na pôdu EP "objasniť, čo sa stalo". Predsedovia inštitúcií EÚ by podľa poslancov mali vysvetliť, ako chcú v oblasti zahraničnej politiky zabezpečiť "rešpektovanie európskych inštitúcií".

Hovorca Európskej komisie Eric Mamer v tejto súvislosti upozornil, že von der Leyenová mala dostať rovnaké miesto po boku Michela a Erdogana.

Charles Michel v stredu večer na Facebooku protokolárne faux pas z Ankary označil za "bolestný a nešťastný" okamih a spresnil, že "odlišné, až podradné" zaobchádzanie so šéfkou eurokomisie ho "zarmucuje".

Spresnil, že jeho kabinet už kontaktoval obe strany, ktoré pripravovali toto stretnutie, aby sa takýto "incident" už v budúcnosti neopakoval. Michel uviedol, že si uvedomuje vlnu kritiky na svoju adresu, že sa v tej chvíli nezastal von der Leyenovej.

Vysvetlil to tvrdením, že hoci si on aj von der Leyenová uvedomovali "poľutovaniahodnú povahu situácie", rozhodli sa nezhoršovať ju a zamerali sa na pozadie politickej diskusie so svojimi hostiteľmi.

Michel zdôraznil, že "protokolárny omyl" tureckej strany mu určite nie je ľahostajný, a dodal, že je hrdý na to, že ženy sú prvýkrát v histórii EÚ sú na čele dvoch jej hlavných inštitúcií - okrem von der Leyenovej ako predsedníčky EK je Christine Lagardová šéfkou Európskej centrálnej banky.

Zároveň upozornil na skutočnosť, že protokolárna situácia "zatienila" dôležitú a prospešnú geopolitickú činnosť, ktorú v Turecku uskutočňoval spolu so šéfkou eurokomisie a od ktorej sa očakáva, že Európa získa dôležité prínosy.

Podľa jeho slov bola dôležitejšia ako samotný trápny protokolárny moment prosba, ktorú spolu so šéfkou exekutívy EÚ vzniesli voči Erdoganovi v prospech Istanbulského dohovoru chrániaceho práva žien a detí a v širšom zmysle aj v prospech ochrany základných hodnôt, ako sú právny štát a slobody prejavu a tlače.