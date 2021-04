Koronavírus vo svete: Španielsko upravilo očkovanie vakcínou od AstraZenecy

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Nemecku a ďalších krajinách?

8. apr 2021 o 7:55 (aktualizované 8. apr 2021 o 8:16) TASR

https://flo.uri.sh/story/230110/embed

Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 133 718 495 Počet vyliečených: 107 839 091 Počet úmrtí: 2 900 600 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 7:25

Koronavírus v Španielsku

Koronavírus v Turecku

Koronavírus v Argentíne

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/NMre6IAAAiU

Mapa cestovných obmedzení

https://dovolenka.sme.sk/info/cestovatelska-korona-mapa/embed

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Španielsku Celkový počet potvrdených prípadov: 3 326 736 Počet vyliečených: 3 085 059 Počet úmrtí: 76 037

Španielsko bude vakcínou proti novému koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca očkovať iba ľudí vo veku od 60 do 65 rokov.

Oznámila to v stredu večer španielska ministerka zdravotníctva Carolina Dariasová, ktorú citovali agentúry AFP a Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Vakcínou od AstraZenecy budeme naďalej očkovať, ale iba ľudí nad 60 rokov," povedala Dariasová na tlačovej konferencii niekoľko hodín po tom, ako Európska agentúra pre lieky (EMA) oznámila, že tvorba krvných zrazenín by mala byť uvedená ako "veľmi zriedkavý vedľajší účinok" vakcíny od AstraZenecy.

Podobný postoj ako EMA neskôr vyjadrila i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej je spojitosť medzi očkovacou látkou od firmy AstraZeneca a vznikom trombóz síce možná, no nebola potvrdená.

Koronavírus v Turecku Celkový počet potvrdených prípadov: 3 633 925 Počet vyliečených: 3 194 978 Počet úmrtí: 32 943

V Turecku pribudlo za posledný deň 54.740 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Informovala o tom v stredu večer agentúra AFP.

Za posledných 24 hodín podľa vládnych údajov pribudlo v spojitosti s koronavírusom aj 276 nových úmrtí. V krajine od začiatku pandémie zaznamenali viac ako 3,6 milióna prípadov tejto nákazy a takmer 33.000 úmrtí.

Turecko pre prudký nárast prípadov infekcií koncom marca opätovne zaviedlo vo väčšine svojich provincií víkendový lockdown a takisto sprísnilo opatrenia počas pôstneho mesiaca ramadán. Medzi tieto provincie patrí i Istanbul a hlavné mesto Ankara. Ramadán sa v Turecku začína 13. apríla.

Prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu uviedol, že dúfa, že opatrenia prijaté počas ramadánu pomôžu krajine včas znížiť počet prípadov nákazy pred blížiacim sa začiatkom turistickej sezóny.

Turecko 2. marca umožnilo čiastočné otvorenie škôl, reštaurácie a kaviarne mohli fungovať s využitím maximálne 50 percent svojej kapacity a víkendový nočný zákaz vychádzania bol vtedy vo viacerých mestách uvoľnený. Nárast počtu prípadov turecké zdravotnícke úrady pripisujú nedostatočnému trasovaniu kontaktov, neochote vlády zaviesť opatrenia v primeranom čase i predčasnému uvoľneniu opatrení.

Koronavírus v Amerike

Koronavírus v Argentíne Celkový počet potvrdených prípadov: 2 450 068 Počet vyliečených: 2 174 625 Počet úmrtí: 56 832

Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil v stredu zavedenie trojtýždňového nočného zákazu vychádzania po tom, ako krajina zaznamenala druhý deň po sebe rekordný denný nárast koronavírusových infekcií. Informovala o tom agentúra AFP.

Zákaz vychádzania bude platiť od piatka 9. apríla do 30. apríla, a to v čase od polnoci do 6.00 h. Týkať sa bude najrizikovejších oblastí krajiny, väčšinou husto obývaných miest, uviedol prezident, ktorý mal minulý týždeň pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2 po tom, ako dostal 21. januára prvú dávku vakcíny Sputnik V a 11. februára bol preočkovaný jej druhou dávkou.

Ako pripomína AFP, bary a reštaurácie sa budú zatvárať o 23.00 h.

Argentína momentálne zápasí s druhou vlnou koronavírusovej pandémie s trvalým nárastom počtu infikovaných. Krajina so 44 miliónmi obyvateľov zaznamenala celkovo viac ako 2,4 milióna infikovaných a vyše 56 000 úmrtí na COVID-19.

Argentínske ministerstvo zdravotníctva v stredu informovalo o rekordnom dennom náraste potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 (22 039). Deň predtým úrady zaznamenali 20 870 novoinfikovaných.

Doposiaľ v krajine zaočkovali aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu približne 4,5 milióna ľudí. Obe dávky dostalo vyše 700 000 ľudí, píše AFP.