Zachytenie holandskej lode bez posádky odložili pre zlé počasie

Existujú obavy, že by sa plavidlo v rozbúrených vodách pri pobreží Nórska mohlo potopiť

7. apr 2021 o 16:51 TASR

OSLO. Holandská nákladná loď, ktorá je voľne unášaná vo vodách Severného mora a hrozí jej prevrhnutie, musí zostať na mori dlhšie, než sa predpokladalo.

Stredajšiu odťahovú operáciu museli totiž odvolať pre nepriaznivé počasie, informovala tlačová agentúra DPA.

Akciu zameranú na odtiahnutie plavidla Eemslift Hendrika, z ktorého už evakuovali posádku, odložili na štvrtok, oznámila nórska pobrežná stráž.

Existujú obavy, že by sa plavidlo v rozbúrených vodách pri pobreží Nórska mohlo potopiť a že by do mora mohli uniknúť toxické látky. V lodi sa nachádza približne 350 ton ťažkého vykurovacieho oleja a 50 ton nafty.

Riziko, že loď narazí na plytčinu, je však podľa nórskej pobrežnej stráže nízke. K unášanej lodi s dĺžkou 112 metrov boli vyslané dva remorkéry holandskej záchranárskej spoločnosti Smit Salvage, pobočky firmy Boskalis, ktorá nedávno pomáhala pri uvoľňovaní vzpriečenej kontajnerovej lode Ever Given v Suezskom prieplave.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/ESexmFdsodo

Eemslift Hendrika vyslala núdzový signál v pondelok po tom, ako sa dostala do nepriaznivých poveternostných podmienok. Jej bližšie nešpecifikovaný náklad sa posunul, čo spôsobilo nebezpečný náklon plavidla.

Poloha lode sa neskôr stabilizovala, ale 12-člennú posádku preventívne evakuovali vrtuľníkom.

V utorok večer sa nákladná loď nachádzala 74-93 kilometrov západne od mesta Alesund ležiaceho na nórskom pobreží.