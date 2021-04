Wales začal očkovať vakcínou od Moderny

Oznámil minister zdravotníctva Spojeného kráľovstva Matt Hancock.

7. apr 2021 o 10:13 TASR

LONDÝN. V britskom Walese začali v stredu očkovať vakcínou proti koronavírusu od americkej spoločnosti Moderna, oznámil minister zdravotníctva Spojeného kráľovstva Matt Hancock.

Tretia schválená vakcína

"Som veľmi rád, že dnes môžeme v Spojenom kráľovstve spustiť používanie vakcíny od Moderny, a to v západnom Walese... Dnes začíname s treťou schválenou vakcínou," uviedol Hancock, ktorého citovala agentúra Reuters.

Stanica BBC uviedla, že vakcína od Moderny bola schválená ako bezpečná a účinná na použitie v Británii v januári tohto roka. Dodávky dorazili do Walesu v utorok.

Zatiaľ nie je známe, kedy dostane túto vakcínu zvyšok Spojeného kráľovstva, ktoré si objednalo celkovo 17 miliónov dávok. Škótska premiérka Nicola Sturgeonová medzitým potvrdila, že dostali prvé dodávky vakcíny.

V dvoch dávkach

Rovnako ako vakcíny od spoločností Pfizer-BioNTech a Oxford-AstraZeneca, ktoré sa v Británii používajú, sa aj očkovacia látka od Moderny podáva v dvoch dávkach s odstupom niekoľkých týždňov.

Spojené kráľovstvo zaočkovalo dosiaľ 31,6 milióna ľudí prvou dávkou vakcíny a 5,5 milióna druhou. Čoskoro bude mať zaočkovanú polovicu svojej populácie, poznamenal Reuters.

Nový výskum zverejnený v utorok v odbornom časopise The New England Journal of Medicine ukázal, že dvojdávková očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna poskytuje protilátky aj šesť mesiacov po podaní. Výskum pokračuje, aby sa zistilo, ako dlho sú protilátky zaznamenávané u ľudí, ktorí túto vakcínu dostali. Vysoké hladiny protilátok boli zistené vo všetkých vekových skupinách, ktoré sa na klinickom testovaní podieľali - mladší ľudia mali vyššiu hladinu než tí starší.