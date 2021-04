Česko začína uvoľňovať opatrenia, časť detí sa od pondelka vráti do škôl

V utorok pribudlo ďalších 5 522 nakazených koronavírusom.

7. apr 2021 o 9:43 SITA

PRAHA. Česká vláda v utorok schválila prvé uvoľňovanie prísnych protipandemických opatrení. V jednej z pandémiou najhoršie zasiahnutých krajín Európskej únie (EÚ) sa tak budú môcť aspoň niektoré deti vrátiť do škôl. „Nie je to úplné uvoľnenie," oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný s tým, že „situácia ešte nie je ideálna".



Od pondelka však budú môcť ľudia v Českej republike znovu cestovať medzi okresmi a skončí sa aj nočný zákaz vychádzania. Opatrenia zaviedli začiatkom marca v snahe spomaliť šírenie takzvaného britského variantu koronavírusu.



Minister školstva Robert Plaga oznámil, že v pondelok sa budú môcť za prísnych podmienok vrátiť do lavíc deti do piateho ročníka. Aby bol ich návrat „bezpečný a permanentný", budú musieť nosiť rúška a dvakrát týždenne ich budú testovať. Zo začiatku budú školy fungovať rotačným systémom - skupiny detí sa budú striedať jeden týždeň v škole a jeden na diaľku.

Počet hospitalizovaných klesá

Od pondelka budú môcť otvoriť aj obchody s detským oblečením a obuvou, čistiarne, vonkajšie farmárske trhy, zoologické a botanické záhrady a niektoré ďalšie obchody.

V súčasnosti v Česku klesá počet hospitalizovaných pacientov a tak krajina ponúkla, že prijme pacientov z európskych krajín, kde je situácia horšia. Podľa Blatného môžu ponúknuť do 50 lôžok.



Počet hospitalizovaných v krajine v pondelok klesol na 5 709, pričom pred mesiacom dosahoval 9 500. V tom čase viaceré európske krajiny, vrátane Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, Poľska a Maďarska, ponúkli podobnú pomoc Česku. K utorkovému ránu bolo v českých nemocniciach 6 744 pacientov s ochorením COVID-19, pričom 1365 z nich bolo vo vážnom stave.



Napriek nedávnemu poklesu má Česká republika podľa údajov Johns Hopkins University stále najvyšší kumulatívny počet úmrtí na 100-tisíc obyvateľov na svete - 252,7, a tretí najvyšší kumulatívny počet prípadov na 100-tisíc obyvateľov - 14 509,5. Krajina s 10,7 miliónmi obyvateľov dosiaľ potvrdila asi 1,56 milióna prípadov a viac ako 27-tisíc úmrtí.

Reprodukčné číslo kleslo

Poradná skupina vedcov pri ministerstve zdravotníctva súhlasila s opatrným otváraním škôl, no v súvislosti s ďalším uvoľňovaním sa s nimi vláda údajne neradila. Epidemiológ Rastislav Maďar sa pre Český rozhlas vyjadril, že uvoľnenie opatrení predstavuje riziko, pretože „počet (infekcií) je stále príliš vysoký".

V utorok pribudlo ďalších 5 522 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je v porovnaní s údajmi z minulého utorka o 3 107 menej. Vyplýva to zo stredajších údajov českého ministerstva zdravotníctva.

Reprodukčné číslo R v Česku kleslo podľa údajov ministerstva zdravotníctva na úroveň 0,66. Táto hodnota ukazuje, koľko ďalších ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný. Podľa tohto ukazovateľa sa môže odvodiť, ako by sa epidémia mohla v budúcnosti šíriť. Pokiaľ sa dlhší čas drží pod úrovňou jeden, epidémia je na ústupe, vysvetľuje spravodajský portál Novinky.cz.