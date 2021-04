Severná Kórea čelí podľa Kima najhoršej situácii, uzatvorenie krajiny spôsobilo ekonomické škody

V krajine doteraz oficiálne nezaznamenali ani jeden prípad koronavírusu.

7. apr 2021 o 9:20 SITA

SOUL. Najvyšší vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un počas politickej konferencie v Pchongjangu priznal, že jeho krajina čelí dosiaľ „najhoršej situácii“.



Podľa odborníkov ešte výraznejšie uzatvorenie KĽDR pred svetom v období pandémie spôsobilo ďalšie škody už beztak trpiacej severokórejskej ekonomike. Naďalej navyše pretrvávajú sankcie uvalené Spojenými štátmi americkými v dôsledku aktivít KĽDR súvisiacich s jadrovými zbraňami.

„Zlepšovanie životnej úrovne ľudí, aj v najhoršej situácii, v ktorej musíme prekonať početné výzvy, závisí od úlohy, ktorú zohrávajú bunky, miestne organizácie strany,“ uviedol Kim, ktorý na konci roku 2011 nastúpil do funkcie po svojom otcovi. Zároveň vyzval členov strany, aby postupovali v zmysle záverov januárového kongresu, na ktorom prijali plán rozvoja KĽDR na najbližších päť rokov.



Uprostred pandémie KĽDR naďalej tvrdí, že dosiaľ nezaznamenala žiadny prípad koronavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že KĽDR podľa poskytnutých údajov k 1. aprílu otestovala 23 121 osôb a všetky výsledky boli negatívne.



Kritici však vyjadrili pochybnosti o tom, či KĽDR úplne unikla pandémie, predovšetkým pre jej zlú zdravotnícku infraštruktúru a blízkosť Číny, odkiaľ sa koncom predvlaňajška začalo ochorenie COVID-19 šíriť do sveta.