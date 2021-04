Vakcína od Moderny poskytuje protilátky aj po šiestich mesiacoch

Hladina protilátok bola vyššia u mladších ľudí než u starších.

7. apr 2021 o 7:16 TASR

NEW YORK. Nový výskum zverejnený v utorok v odbornom časopise The New England Journal of Medicine ukázal, že dvojdávková očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna poskytuje protilátky aj šesť mesiacov po podaní. Informáciu priniesla v stredu tlačová agentúra DPA.

Výskum pokračuje, aby sa zistilo, ako dlho sú protilátky zaznamenávané u ľudí, ktorí túto vakcínu dostali.

Vysoké hladiny protilátok boli zistené vo všetkých vekových skupinách, ktoré sa na klinickom testovaní podieľali - mladší ľudia mali vyššiu hladinu než tí starší.

Výskumníci pokračujú v sledovaní testovaných ľudí, aby určili, kedy ochrana pred koronavírusom zoslabne a koľko dodatočnej ochrany je potrebné doplniť posilňujúcou dávkou.

Vakcína od spoločností Pfizer/BioNTech má podľa zistení iného výskumu ochranu takmer 92 percent po šiestich mesiacoch. Pri vakcíne od Moderny nebolo uvedené takéto presné percento. Obe vakcíny sa ukázali ako vysoko účinné proti vážnemu priebehu ochorenia covid.