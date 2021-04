Analytik: Putin je ako gambler. Manévrami testuje Bidena aj Západ

Najväčší propagátor NATO na Ukrajine je Putin, vraví Olexij Haraň.

6. apr 2021 o 18:11 Lukáš Onderčanin

Ruské vojenské manévre pri ukrajinských hraniciach môžu byť demonštráciou sily aj testom pre Západ. Ruský prezident Vladimir Putin sa však už v minulosti prepočítal. Profesor politológie z Národnej univerzity Kyjevsko-mohyľanskej akadémie OLEXIJ HARAŇ tvrdí, že práve Putin stvoril ukrajinskú národnú identitu.

Na rusko-ukrajinské pohraničie sa presúvajú ruskí vojaci, do Čierneho mora smerujú z Baltského mora vojenské lode. Sú tieto vojenské manévre Ruska výnimočné a mala by sa ich Ukrajina obávať?

S Ruskom je to vždy zložité. Určite ide o výrazné zvyšovanie vojenskej prítomnosti, no je ťažké odhadnúť, či Rusko môže začať veľkú vojenskú agresiu. Z racionálneho hľadiska to teraz nespravia, neprajú tomu ani poveternostné podmienky – pôda je stále mokrá, s tankmi sa ťažko pohybuje. Väčší zmysel by takéto manévre dávali v máji alebo až v septembri, keď sa tradične konajú vojenské cvičenia.

Ak by Putin začal masívnu vojenskú operáciu, má veľa čo stratiť. Zrejme však môže ísť o rýchlu operáciu na zisk určitého mesta na Donbase pod svoju kontrolu, prípadne by sa mohli snažiť obsadiť priehradu na Severokrymskom kanáli, ktorý je veľmi dôležitý pre dodávky vody na Krym a Ukrajina ho blokuje.

Niektorí analytici hovoria dokonca o snahe obsadiť prístavné mesto Mariupoľ a vytvoriť pozemský koridor medzi Krymom a Ruskom.

Z vojenského hľadiska by to bolo veľmi zložité. Možno by sa dal získať Mariupoľ, no obsadenie celého pobrežia je naozaj veľká vojenská operácia a navyše Rusko by takmer okamžite čelilo ďalším sankciám. Pre Putina je jednoduchšie spraviť regionálne veľmi cielenú operáciu, ako je napríklad obsadenie spomínaného kanála.

Aké môžu byť dôvody na takéto manévre?

Jedným z dôvodom sú určite jesenné parlamentné voľby v Rusku. Popularita Putinovej strany klesá, ruská ekonomika na tom nie je dobre, takže by to mohol využiť na stimuláciu svojej popularity. Takisto tým testuje nového amerického prezidenta Bidena, a to nielen na Ukrajine.