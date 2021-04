Čítanie, maslové baránky, milosť väzňom. Ako vyzerá Veľká noc vo svete

Aké sú svetové veľkonočné tradície.

4. apr 2021 o 9:19 TASR

Čítanie kriminálnych románov, modelovanie masla do podoby baránka, udeľovanie milosti odsúdeným či hromadné zabíjanie zajacov.

TASR na základe podania zahraničných médií približuje rozličné veľkonočné tradície v rôznych krajinách sveta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veľká noc v Nórsku

Veľkonočné sviatky sú v Nórsku obzvlášť obľúbené medzi lyžiarmi, ktorí sa počas predĺženého víkendu chodia zabávať a opaľovať na miestne zjazdovky, píše oficiálny turistický server nórskej vlády VisitNorway.com. Lyžiarske vleky sú v obmedzenej prevádzke aj počas koronavírusovej pandémie.

Medzi tradície patrí tiež obed z jahňaciny a prijímanie či darovanie obrích lepenkových kraslíc naplnených sladkosťami. Medzi veľkonočné zvyky obyvateľov rodnej krajiny spisovateľa kriminálok Jo Nesböa navyše patrí - neprekvapujúco - aj už spomenuté čítanie kriminálnych románov.

Veľkonočný košík

Veľkonočný košík je súčasťou zvykov väčšiny kresťanských cirkví na celom svete. Podľa denníka USA Today je však napríklad v Poľsku považovaný za viac než len nádobu na sladkosti.

Okrem šunky, chleba, vína, vajíčok a soli do košíka patrí podľa poľských katolíkov aj maslo vytvarované do podoby baránka, predstavujúceho Baránka Božieho (Agnus Dei).

Svätý týždeň v Španielsku

V Španielsku sú veľkonočné oslavy počas Svätého týždňa ohromne populárne, a to najmä na juhu krajiny, píše britský denník The Independent. Španielska cirkev počas týchto slávností tradične udelí milosť približne 15 väzňom, najmä odsúdencom pre drogové zločiny, avšak nikdy nie osobám odsúdeným za násilie. Táto prax sa začala v roku 1759, keď sa väzni v meste Malaga vzbúrili, pretože boli pre epidémiu moru počas Svätého týždňa zrušené oslavy, píše The Independent.

Ako však pripomína španielsky anglojazyčný server TheOlivePress.es, úrady pre pandémiu koronavírusu aj tento rok zrušili väčšinu tradičných slávností. Bohoslužby budú mať vo väčšine Španielska obmedzenú kapacitu na 30 percent a veľké oslavy v uliciach sú zakázané, približuje denník El País.

Zabíjanie zajacov na Novom Zélande

Zajace sú jedným z najznámejších symbolov Veľkej noci. Veľkú rolu hrajú aj na Novom Zélande, kde je však súčasťou sviatkov ich hromadné strieľanie. Tento invazívny druh je totiž na Novom Zélande obzvlášť veľkým škodcom, približuje britský denník The Guardian.

"Zajace spôsobujú rozsiahlu eróziu pôdy na farmách a v ich okolí a lov je najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom, ako obmedziť ich počet," uviedol pre The Guardian organizátor jedného z desiatok týchto lovov Eugene Ferreira.

Tradičný lov sa vlani pre koronavírusovú epidémiu nekonal, pripomína miestny týždenník The News. Momentálne však na ostrovoch úrady neevidujú ani jeden prípad komunitného prenosu koronavírusu SARS-CoV-2 a mnohé mestá preto zorganizovali sviatočné zabíjanie týchto škodcov.

Vajíčka v Čile

Kameraman Federico, ktorý vyrastal v Čile a teraz žije na Slovensku, pre TASR uviedol, že medzi tamojšie zvyky patrí skrývanie čokoládových vajíčok - väčšinou na záhrade -, ktoré potom deti hľadajú.