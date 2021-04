Taliansko vstúpilo počas Veľkej noci do prísneho lockdownu

Lockdown začal platiť v sobotu a potrvá tri dni.

3. apr 2021 o 19:12 SITA

RÍM. Taliansko v sobotu vstúpilo do trojdňového celoštátneho lockdownu, ktorý má odradiť obyvateľov od cestovania v čase veľkonočných sviatkov a pomôcť zabrániť vzniku nových ohnísk koronavírusu.



Napriek tomu, že miera infikovanosti klesá, všetky talianske regióny až do pondelka preventívne zaradili do tzv. červenej zóny. Počas lockdownu platia prísne obmedzenia pohybu, ktoré sa týkajú cestovania i návštevy príbuzných. Polícia zaviedla cestné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby sa ľudia zdržiavali blízko domova.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ďalšie hliadky zasa monitorujú námestia a parky, aby sa v nich nezhromažďovalo veľké množstvo osôb.



V Taliansku, ktoré bolo vlani v začiatkoch pandémie najviac zasiahnutou európskou krajinou, dosiaľ zaznamenali 3,6 milióna prípadov ochorenia Covid-19 a viac ako 110-tisíc súvisiacich úmrtí.

V rámci vakcinačnej kampane doteraz podali 10,8 milióna vakcín, i keď obe dávky zatiaľ dostalo iba 3,3 milióna ľudí zo 60-miliónovej populácie Talianov.