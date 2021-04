Irán plánuje hromadné očkovanie až na september, doplatil na sankcie

V septembri by mala byť hotová aj iránska vakcína.

3. apr 2021 o 15:30 TASR

TEHERÁN. Irán plánuje v septembri spustiť hromadné očkovanie svojho obyvateľstva proti novému koronavírusu. Oznámil to v sobotu vedecký predstaviteľ tamojšieho krízového štábu na boj proti pandémii Covid-19, informovala agentúra DPA.

"Sankcie Spojených štátov síce oddialili naše plány, no napriek tomu počítame s tým, že do konca septembra začneme s hromadným očkovaním proti ochoreniu Covid-19," povedal člen iránskeho krízového tímu na boj proti koronavírusu. Dodal, že dovtedy by mali byť ukončené i testovacie fázy iránskej očkovacej látky, ktorá by sa následne tiež mohla začať používať.

Iránske ministerstvo zdravotníctva pôvodne chcelo do augusta bezplatne zaočkovať všetkých 83 miliónov Iráncov. Tento plán však zlyhal pre sankcie USA a s nimi spojené obmedzenia pri finančných transakciách. V dôsledku toho dostali súkromné firmy povolenie dovážať vakcíny schválené tamojším rezortom zdravotníctva.

Keďže sa však sankcie týkajú i privátnych spoločností, mnohí poukazujú na to, že vakcinačný plán Teheránu sa pravdepodobne nepodarí naplniť a jedinou cestou je dosiahnutie politickej dohody s Washingtonom. Mnohí Iránci sa v dôsledku politických sporov plánujú dať zaočkovať v zahraničí.

Irán dosiaľ do krajiny doviezol dva milióny dávok vakcín z Ruska, Číny a Indie a nárok na očkovanie mali len zdravotníci, ošetrovatelia, zamestnanci domovov pre seniorov a časť personálu smetiarov.

V dôsledku zvýšeného cestovania počas dvojtýždňových osláv perzského nového roku počet nových prípadov nákazy za deň prudko stúpol zo 7000 na 11 000. Od vypuknutia pandémie v Iráne vo februári 2020 evidujú takmer 63 000 úmrtí na Covid-19 a vyše 1,9 milióna infikovaných.