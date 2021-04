Lavrov: Vzťahy so Západom narazili na dno

Rusko stiahlo svojho diplomata v USA po nedávnych výrokoch prezidenta Bidena.

2. apr 2021 o 20:34 SITA

MOSKVA. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov vyhlásil, že vzťahy so Spojenými štátmi a ich spojencami „narazili na dno“ a Moskva podľa neho zatiaľ nestanovila žiadny dátum, kedy by mohol ruský veľvyslanec odcestovať späť do Washingtonu.

Ten v televíznom rozhovore dostal otázku, či si myslí, že je ruský prezident Vladimir Putin zabijak, na čo odpovedal „áno“. Krátko predtým americké úrady odtajnili spravodajské hodnotenie, podľa ktorého Putin povolil operácie na pomoc Donaldovi Trumpovi v amerických prezidentských voľbách v novembri minulého roka. Šéf Bieleho domu v súvislosti s tým poznamenal, že Putin „za to zaplatí“.

Lavrov označil Bidenove vyjadrenia za „otrasné“ a dodal, že prinútili Kremeľ prehodnotiť vzťahy s Bielym domom. Lavrov tiež vyslovil poľutovanie nad tým, že Washington odmietol Putinovu ponuku usporiadať rozhovor s Bidenom, ktorý by pomohol zmierniť rusko-americké napätie.

„Narazili sme na dno. Ale na druhej strane existuje nádej, že sú to všetci dospelí ľudia, ktorí si uvedomujú riziká spojené s podnecovaním väčšieho napätia. Dúfam, že zvíťazí zdravý rozum," povedal Lavrov s tým, že o termíne návratu veľvyslanca Anatolija Antonova do Washingtonu rozhodne Putin.

Lavrov taktiež zdôraznil, že Rusko má záujem na tom, aby bola Európska únia silná a nezávislá. Odmieta však tvrdenia, že Rusko využíva dodávky energie do krajín EÚ na posilnenie politického vplyvu. Povedal, že Moskva nikdy nepreruší dodávky, ani keby sa Západ rozhodol vystupňovať sankcie voči Rusku.