Po Veľkej noci začne Maďarsko otvárať reštaurácie, obchody a kaderníctva

Po sviatkoch bude zaočkovaných už dva a pol milióna ľudí.

2. apr 2021 o 11:34 TASR

BUDAPEŠŤ. Očkovanie proti novému druhu koronavírusu prebieha v Maďarsku vyhovujúcim tempom, preto bude po veľkonočných sviatkoch možné zmierňovať karanténne opatrenia. Povedal to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió.

Jeden až dva dni po sviatkoch bude zaočkovaných už dva a pol milióna ľudí, preto bude plánovaným spôsobom bude možné otvoriť obchody a sektor služieb, dodal Orbán. Zdôraznil ale, že počet zákazníkov v jednotlivých obchodoch a zariadeniach služieb bude obmedzený v závislosti od ich rozlohy.

"Ak si niekto myslí, že britskú mutáciu koronavírusu je možné zastaviť zákazmi a zatváraním, mýli sa - je ju možné iba spomaliť. To, čo fungovalo v prvej a druhej vlne, v prípade tohto variantu vírusu už nefunguje," zdôraznil.

Do budúceho piatka budú podľa jeho slov môcť byť zaočkovaní všetci zaregistrovaní vo veku nad 65 rokov a nastane obdobie, keď bude k dispozícii viac očkovacích látok než registrovaných žiadateľov o očkovanie. Vtedy príslušné orgány preveria možnosti očkovania mladých ľudí vo veku od 16 do 18 rokov. Pri zaočkovaní 3,5 milióna ľudí, čo by sa mohlo dosiahnuť do konca apríla, vláda zváži možnosti benefitov pre tých, ktorí sa dali zaočkovať. To by mohlo motivovať tých, ktorí ešte neboli zaočkovaní, uzavrel Orbán.