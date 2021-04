Biden ukončil Reaganovu éru, vracia štát do americkej ekonomiky

Prezident predstavil plán za 2,3 bilióna.

1. apr 2021 o 13:28 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Hovoril o budúcich reformách, o boji s klimatickou zmenou, modernizácii Spojených štátov, no stredajší prejav amerického prezidenta Joea Bidena napriek tomu v mnohom pripomínal minulosť.

Už len výberom miesta. Rozprával v učilišti pre stolárov kúsok od Pittsburghu.

Pripomenul tak éru Franklina Delana Roosevelta z 30. rokov minulého storočia, „obdobie, keď manuálna sila Američanov združených v odboroch poháňala ekonomiku, asertívna vláda určovala smerovanie priemyslu a priamo vytvárala pracovné miesta, pričom budovala veľké, drahé infraštruktúrne projekty, ktoré oživovali ochabnutú ekonomiku“, píše magazín Economist.

Roosevelt v roku 1933 presadil svoj Nový údel, ktorý takmer na polstoročia vytvoril silný federálny štát, ktorý zasahoval do ekonomiky. Ten prežil až do vlády Ronalda Reagana spred štyridsiatich rokov, podľa ktorého „vláda nie je riešením našich problémov, vláda je problémom“.

Biden v stredu predstavil vlastný infraštruktúrny program, ktorý má ukončiť štyri desaťročia trvajúce sťahovanie sa vlády z ekonomiky. Vlastnú verziu Nového údelu, aj keď podobne chytľavý názov zatiaľ nemá.

Raz za generáciu

„Pôjde o investície, aké prichádzajú len raz za generáciu. Amerika nič podobné nezažila od čias, keď sme pred desaťročiami budovali celoštátnu diaľničnú sieť a vesmírny program,“ povedal Biden, keď predstavoval plán za 2,3 bilióna dolárov.

Prichádza krátko po schválení pomoci vo výške 1,9 bilióna dolárov pre ekonomiku poškodenú pandémiou covidu-19. Tento program má ísť ešte ďalej, fungovať by mal v najbližších ôsmich rokoch.

V apríli by mal navyše Biden predstaviť druhú časť programu, ktorá sa bude zameriavať na starostlivosť o deti, zdravotníctvo a vzdelávanie. Celý plán by mal podľa denníka Wall Street Journal dosiahnuť hodnotu do štyroch biliónov dolárov. Vládne výdavky by sa tak v pomere k veľkosti ekonomiky dostali na úroveň, akú Spojené štáty nezažili od 60. rokov minulého storočia.