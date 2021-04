V továrni Johnson & Johnson znehodnotili približne 15 miliónov dávok vakcíny

Šarža nespĺňala kvalitatívne štandardy.

1. apr 2021 o 9:16 TASR

WASHINGTON. Približne 15 miliónov dávok jednodávkovej vakcíny proti COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson bolo znehodnotených v dôsledku chyby, ku ktorej došlo v americkej továrni. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.

Americký farmaceutický gigant pre agentúru AFP potvrdil, že šarža dávok vo fabrike spoločnosti Emergent BioSolutions v štáte Baltimore "nespĺňala kvalitatívne štandardy". Presný počet znehodnotených dávok vakcín však nespresnil.

Spoločnosť tiež uviedla, že šarža ani "nepostúpila do plniacej a dokončovacej fázy výrobného procesu". Podľa predstaviteľov federálnej vlády išlo o ľudskú chybu.

Reportáž denníka The New York Times však naznačila, že problémy s kontrolou kvality v tejto továrni by mohli mať vplyv aj na budúcu produkciu a očakáva sa, že situáciu prešetrí americký Úrad pre potraviny a lieky. Ten zatiaľ pre AFP uviedol len, že si je "vedomý situácie".

Spoločnosť informovala, že do predmetnej továrne vysiela ďalších odborníkov, aby "dozerali na, riadili a podporovali celý proces výroby vakcín", čo jej umožní dodať "počas apríla" ďalších 24 miliónov dávok vakcíny.

Fabrika spoločnosti Emergent BioSolutions zatiaľ podľa firmy J&J nemá od amerických regulačných úradov povolenie vyrábať jednu zo zložiek jej vakcíny.

Podľa správ amerických médií sa však očakáva, že táto továreň v budúcnosti vyprodukuje desiatky miliónov dávok očkovacej látky.