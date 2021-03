Kurz avizoval objednávku na Sputnik V

Rakúsko plánuje do začiatku júna obstarať približne milión dávok ruskej vakcíny.

31. mar 2021 o 19:01 SITA

VIEDEŇ. Rakúsku chýba posledných „niekoľko metrov“ k získaniu ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V.

Po rozhovore s ruským veľvyslancom v krajine to v stredu uviedol kancelár Sebastian Kurz.

Prvú zásielku očkovacej látky si podľa neho Viedeň objedná pravdepodobne už na budúci týždeň.

Ako dodal, Rakúsko plánuje do začiatku júna obstarať asi jeden milión dávok vakcíny, prvých 300-tisíc by malo do krajiny doraziť v apríli.

Podľa ruských údajov je vakcína Sputnik V doteraz povolená asi v 60 krajinách. V rámci celej EÚ vakcína zatiaľ nie je registrovaná.