Do vojnou zmietaného Jemenu dorazili prvé vakcíny

Vakcínu AstraZeneca sa podarilo zabezpečiť prostredníctvom distribučného programu COVAX.

31. mar 2021 o 17:14 TASR

ADEN. Vôbec prvých 360-tisíc dávok protikoronavírusovej vakcíny dorazilo v stredu do Jemenu, informoval Detský fond OSN (UNICEF).

Stalo sa tak týždeň po tom, čo tamojšia komisia zriadená na riešenie problémov v súvislosti s pandémiou po prudkom náraste prípadov nákazy požiadala jemenskú vládu o vyhlásenie stavu núdze.

Vakcínu od britsko-švédskej spoločnosti AstraZeneca sa podarilo zabezpečiť prostredníctvom distribučného programu COVAX, ktorý sa pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) usiluje o dodanie očkovacích látok do chudobnejších krajín, približuje agentúra AFP.

Ide o prvú časť celkového počtu 1,9 milióna dávok vakcíny, ktoré by do konca roka 2021 mali do Jemenu doraziť, píše UNICEF vo svojom vyhlásení.

Predstavitelia OSN a jemenskej vlády si zásielku prebrali v prístavnom meste Aden na juhu krajiny, ktoré už šesť rokov slúži ako dočasné hlavné mesto z dôvodu prebiehajúceho konfliktu medzi vedením Jemenu a šiitskými povstalcami.

Podľa vládnych údajov v Jemene od začiatku pandémie zaznamenali 4247 prípadov koronavírusovej nákazy a 882 úmrtí, píše agentúra DPA. Nie sú v nich však zarátané údaje zo severných oblastí krajiny, ktoré ovládajú šiitskí vzbúrenci, tzv. húsíovia.

Z dôvodu prebiehajúceho vojenského konfliktu je však miera testovania výrazne nižšia než v iných krajinách, preto je pravdepodobné, že skutočné počty prípadov infekcie aj obetí sú vyššie.