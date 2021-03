Na zastávke električky v Prahe zrazila dodávka päť ľudí

Spolu s vodičom je zranených šesť osôb, štyri so stredne vážnymi poraneniami a dve s vážnymi.

31. mar 2021 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Pri zástavke električky v Prahe zrazila dodávka päť ľudí. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Na mieste, pri zastávke Vojenská nemocnice, zasahovali záchranári, ktorí zároveň spresnili pôvodné informácie o štyroch zranených.

Polícia už medzitým zverejnila aj informácie o možnej príčine nehody, ktorou by mohli byť zdravotné problémy vodiča dodávky. Práve on by mal byť aj šiestym zraneným.

„Na základne prvotného vyšetrovania policajti zistili, že príčinou dopravnej nehody bola zdravotná indispozícia vodiča dodávky," informovali policajti prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

„S najväčšou pravdepodobnosťou mal vodič dodávky počas jazdy zdravotné komplikácie, pre ktoré vošiel do protismeru. Následne sa stretol s piatimi osobami a troma osobnými autami," spresnila policajná hovorkyňa Violeta Siřišťová. Test na alkohol bol u vodiča negatívny.

Nehoda sa podľa TN.cz stala v stredu po 9. hodine ráno na ulici Na Petřinách, len kúsok od budovy Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe 6. Na mieste zasahovalo niekoľko posádok záchranárov, hasiči i policajti.

„Na miesto sme vyslali tri posádky rýchlej záchrannej služby, lekársku posádku, leteckých záchranárov a inšpektora. Traja ľudia utrpeli stredne vážne zranenia, jeden človek je zranený ťažko," informovali záchranári po pol desiatej.

„Podľa najnovších informácií je na mieste celkom šesť zranených osôb, z toho štyri so stredne vážnymi poraneniami a dve s vážnymi," upravili po polhodine informácie o počte zranených s tým, že na miesto poslali ďalšiu posádku záchranárov.