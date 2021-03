Navaľnyj v lágri stráca cit v nohe. Budem pirát, ale kde zoženiem papagája?

Právnička opisuje podmienky v kolónii.

31. mar 2021 o 13:21 Hospodářské noviny, Ondřej Soukup

PRAHA. Už je to pre ňu rutina. Prebudí sa, naraňajkuje, sadne do auta svojho kolegu Vadima Kobzeva a idú z Moskvy do 120 kilometrov vzdialeného mesta Pokrov.

Tam zaparkujú pred trestaneckou kolóniou IK-2, ohlásia sa na vrátnici a v aute čakajú, až ich pustia za ich klientom, ruským opozičným lídrom Alexejom Navaľným. Čakajú hodiny a občas sa nedočkajú vôbec. A na druhý deň znova. Navaľného advokáti prichádzajú každý deň.

„Budeme to robiť stále. Bojíme sa o Alexejov život a naše návštevy sú spôsobom, ako mu zaručiť bezpečie,“ povedala HN advokátka Oľga Michajlovová.

Jedno z najprísnejších v Rusku

Navaľnyj má v trestaneckej kolónii stráviť viac dva roky. Poslal ho tam moskovský súd po tom, čo sa začiatkom roka vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil z minuloročnej otravy jedom typu novičok.

Práve pre liečbu v zahraničí nechodil za probačným úradníkom, čo mu už predtým uložil súd ako súčasť podmienečného trestu. Po návrate do Moskvy to súd označil za porušenie podmienky a Navaľného poslal do tábora IK-2.

Väzenie je považované za jedno z najprísnejších v celom Rusku a jeho vedenie dáva jasne najavo, že advokáti tu nie sú vítaní.

„Pri príchode sa ohlásime na bráne, ale dovnútra nás nepustia. Bežne čakáme pred bránou štyri až päť hodín, než za nami príde dozorca. Ten znovu skontroluje doklady a odvedie nás do čakárne,“ opisuje Michajlovová. V čakárni potom strávia vždy aspoň hodinu, než privedú Navaľného.

Snaží sa žartovať, ale trpí