Japonsko vyzýva na ďalšie vyšetrovanie pôvodu vírusu

Okrem Japonska aj USA a ďalšie krajiny poukazujú, že správa WHO o pôvode vírusu nemá kľúčové informácie, prístup a transparentnosť.

31. mar 2021 o 11:12 SITA

TOKIO. Japonsko vyzýva na ďalšie vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu. Správa v tejto veci, ktorú v utorok zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), je podľa neho založená na práci, ktorá čelila odkladom a nedostatku prístupu k podstatným vzorkám vírusu. Organizácia pri vyšetrovaní spolupracovala s Čínou.



„Aby sa zabránilo budúcim pandémiám, je nevyhnutné vykonať rýchle, nezávislé a odborne vedené vyšetrovanie bez dozoru,“ povedal novinárom hlavný tajomník japonskej vlády Kacunobu Kato s tým, že pre omeškania a nedostatočný prístup ku vzorkám vo vyšetrovaní sú znepokojení. Okrem výzvy na ďalšie vyšetrovanie a analýzu tiež uviedol, že Japonsko odporučí WHO, aby zvážila ďalšie vyšetrovanie v Číne. „Budeme ďalej spolupracovať s ostatnými krajinami pri uskutočňovaní ďalších štúdií, ktoré sú stále potrebné,“ doplnil Kato.

Správa WHO formálne vyšla v utorok po tom, čo odborníci pred niekoľkými týždňami vykonali misiu v čínskom Wu-chane, kde v roku 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy koronavírusom. Čína chváli svoju spoluprácu s WHO a varovala, že pokusy o spolitizovanie tejto záležitosti by si vyžiadali životy. USA a ďalšie krajiny poukazujú, že správa nemá kľúčové informácie, prístup a transparentnosť, a preto je potrebný ďalší výskum.



Podľa správy vírus najpravdepodobnejšie pochádza z netopierov a na ľudí sa preniesol prostredníctvom šírenia cez ďalšieho neidentifikovaného cicavca. Únik vírusu z laboratória je podľa správy nepravdepodobný spôsob prenosu a nevyžaduje si ďalšie skúmanie. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa však v utorok vyjadril, že teória o možnom laboratórnom pôvode koronavírusu si žiada hlbšie preskúmanie.