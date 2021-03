Rasizmus v Británii naďalej pretrváva, situácia v školách sa lepší

V krajine došlo k zvýšeniu rozmanitosti v elitných profesiách, ako aj k zníženiu platových rozdielov.

31. mar 2021 o 10:15 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

LONDÝN. Británia by sa mala stať vzorom pre ďalšie krajiny s prevažne belošským obyvateľstvom, hoci ju nie je možné považovať za "post-rasovú spoločnosť". Vyplýva to zo správy nezávislej komisie pre rasu a etnické menšiny, ktorej vypracovanie nariadila britská vláda premiéra Borisa Johnsona v reakcii na vlaňajšie hromadné protesty hnutia Black Lives Matter. Informovali o tom v stredu stanica Sky News a agentúra DPA.

Tvrdenia, že v Británii ešte stále pretrváva inštitucionálny rasizmus, nie sú podľa zistení komisie založené na dôkazoch. Zjavné rasistické prejavy sa však stále objavujú najmä na internete, dodala komisia v 264-stranovej správe, ktorá bude zverejnená v stredu.

Komunity trpia dejinným rasizmom

Podľa správy došlo k zlepšeniu situácie, čo sa týka zvýšenia rozmanitosti v elitných profesiách, ako aj k zníženiu rozdielov v platoch založených na etnickom pôvode. Stále však nie je možné hovoriť o úplnej rovnosti. Rozdiely v mzdách sa znížili na 2,3 percenta a pri zamestnancoch do 30 rokov nezohrávajú významnú rolu.

Súvisiaci článok Otvorili kiná aj krčmy. Nemecké mesto sa vrátilo do normálu s testami Čítajte

Deťom z mnohých etnických komunít sa darí v škole rovnako dobre ako žiakom z majoritnej populácie. Jedinou skupinou, ktorá má slabší výsledok, boli černošskí žiaci pochádzajúci z oblastí Karibiku. Vzdelávanie predstavuje podľa záverov komisie "najvýraznejší príbeh úspechu skúseností etnických menšín v Británii" a je najdôležitejším nástrojom na znižovanie rozdielov medzi jednotlivými rasami.

Záležitosti týkajúce sa rasy a rasizmu sa v Spojenom kráľovstve stávajú "menej dôležitými" a v niektorých prípadoch nie sú významným faktorom na vysvetlenie nerovností, poznamenali autori správy. Ide totiž o komplexný problém, ktorý okrem príslušnosti k rase zahŕňa i spoločenskú triedu či rodinnú štruktúru. Správa však priznala, že niektoré komunity trpia "dejinným rasizmom", ktorý vytvára "hlbokú nedôveru" a môže brániť dosiahnutiu úspechu.

Multikultúrna komunita

Správa uvádza 24 odporúčaní vrátane predĺženia školských dní, pričom žiaci v znevýhodnených oblastiach by tak mohli dobehnúť vyučovanie, ktoré zameškali v dôsledku pandémie COVID-19. Takíto školáci by mali dostať i lepšiu podporu a poradenstvo, čo sa týka budúcich kariérnych možností. Vláda by tiež mala spolu s odborníkmi vypracovať metódy na podporu rovnosti na pracoviskách.

"Komisia verí, že ak budú tieto odporúčania implementované, bude to ďalší príspevok k pokroku našej krajiny, pokiaľ ide o vytvorenie multietnickej a multikultúrnej komunity," povedal jej predseda Tony Sewell.

Vytvorenie úspešnej multietnickej spoločnosti je podľa neho náročné, keďže rasové rozdielnosti pretrvávajú všade tam, kde takéto spoločenstvo ľudí vzniká.