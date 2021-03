Začína sa druhá studená vojna? Súperiace bloky sa už rysujú

Čína hľadá spojencov proti Američanom.

31. mar 2021 o 11:13 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. To, že spojenectvo proti nacistom dlho nevydrží, si západní spojenci začali uvedomovať prakticky okamžite po skončení druhej svetovej vojny, keď začal Sovietsky zväz zavádzať na oslobodených územiach svoje satelitné režimy.

Potom prišli rázne vyhlásenia sovietskych diplomatov, ktoré odsudzovali západný „imperializmus“. Slovami Winstona Churchilla o železnej opone od Štetína po Terst sa symbolicky začala studená vojna, ako sa nazýva konflikt, ktorý nesprevádzali priame vojnové konflikty, ale viac ako 40 rokov trvajúca rivalita a prenesené vojny.

„Samozrejme, existujú rozdiely medzi vtedajšími udalosťami a dnešnými,“ píše komentátor Financial Times Gideon Rachman v článku s názvom Druhá studená vojna sa vyvíja v stopách tej prvej.

„Pre mňa sú však aj paralely medzi súčasnosťou a prvými rokmi studenej vojny čoraz presvedčivejšie až desivé.“

Namiesto Sovietov Číňania

Vtedy stáli proti sebe dva bloky, jeden na čele so Spojenými štátmi, druhý so Sovietskym zväzom. Teraz Sovietov nahrádzajú Číňania. Rusko so svojím HDP porovnateľným s Talianskom už Západu nedokáže konkurovať.

Paralelu k otvorenému inštalovaniu komunistických režimov vidí Rachman napríklad v dianí v Hongkongu, ktorému Peking definitívne ukončil autonómiu a pozostatky demokratických volieb, pri správaní sa k moslimským Ujgurom alebo pri zásahoch proti zvyškom občianskej spoločnosti v krajine.

Silné slová zas teraz predstavujú rázne vyjadrenie čínskej diplomacie, ktorými reaguje na obvinenia, že na Ujguroch pácha genocídu, alebo v sankciách proti kritickým európskym politikom vrátane slovenskej europoslankyne Miriam Lexmannovej.

Sankciami reagoval na európske sankcie voči ľuďom zodpovedným za útlak Ujgurov. Zaplatíte vysokú cenu, odkázal Peking Európe cez svoj stranícky denník Global Times.

Američania si zas na stretnutí v aljašskom Anchorage na úrovni šéfov diplomacií vypočuli, že sa správajú povýšenecky a nemajú čo kázať o ľudských právach, keď sami majú problém s právami černochov a nezvládajú pandémiu.

Črtajú sa bloky?

Studenú vojnu charakterizoval svet rozdelený na znepriatelené bloky, ktoré boli od seba do veľkej miery ekonomicky izolované a medzi ktorými prebiehali ideologické súboje. V súčasnosti je svet oveľa komplexnejší, ale najmä v posledných dňoch sa ukazuje, že by sa to mohlo meniť.