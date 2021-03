Kuba očkuje zdravotníkov vakcínou bez ukončených klinických testov

Do testovania vakcíny Soberana 2 sú zapojení Kubánci vo veku od 19 do 80 rokov.

30. mar 2021 o 7:36 TASR

HAVANA. Kuba začala v pondelok očkovať desaťtisíce zdravotníckych pracovníkov svojou druhou vakcínou proti chorobe COVID-19.

Vakcínou Abdala sa očkuje napriek tomu, že jej klinické skúšky ešte nie sú ukončené - sú v tretej fáze.

Ako informovala agentúra AFP, Kuba minulý týždeň začala 150 000 pracovníkom zdravotníctva podávať vakcínu Soberana 2, ktorá je tiež v tretej fáze klinických štúdií.

Okrem toho sa na Kube pracuje na dvoch ďalších vakcínach - Mambisa a Soberana 1 -, ktorých klinické skúšky sú v 1. a 2. fáze.

Do testovania vakcíny Soberana 2 sú zapojení Kubánci vo veku od 19 do 80 rokov, u ktorých je "vysoké riziko", že by sa mohli nakaziť koronavírusom SARS-CoV-2. Touto vakcínou by mali byť zaočkovaní aj kubánski športovci, ktorí sa zúčastnia na letných olympijských hrách v Tokiu.

Klinické skúšky na deťoch

Obe vakcíny - Abdala i Soberana 2 - by mali byť dokončené v máji. Kubánska vláda plánuje spustiť svoj štátny očkovací program v júni, pričom dúfa, že vyvinie a vyrobí prvú úradmi povolenú vakcínu v Latinskej Amerike.

Kubánska farmaceutická spoločnosť BioCubaFarma dokonca plánuje od apríla uskutočniť klinické skúšky na deťoch od piatich rokov.

Kuba bola od 80. rokov nútená vyvíjať svoje vlastné vakcíny - dôvodom boli sankcie Spojených štátov, ktoré boli na tento ostrov uvalené v roku 1962. Až osem z 11 vakcín v rámci jej imunizačného programu sa vyrába na Kube.

Pokiaľ ide o pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2, Kubu s 11,2 miliónmi obyvateľov zasiahla len obmedzene: zaznamenaných tam bolo 73 000 prípadov nákazy a 417 úmrtí.